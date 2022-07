"Nicméně po dokončení doudlebského obchvatu příští rok máme předjednanou objízdnou trasu pro cyklisty a tím pádem i proznačení celé cyklotrasy z Týniště až do Orlického Záhoří, od čehož si slibujeme, že to podpoří cyklodopravu v regionu a vůbec turistický ruch v celém Podorlicku. Na trase od nás jsou střídavě úseky po zpevněných komunikacích i lesních cestách, ale je to příjemná cesta a vstupní brána z podhůří do Orlických hor," dodává starosta.

Nová cyklostezka spojí Ještětice, Bílý Újezd a Podbřezí

Rýsuje se však také konečná podoba cyklostezky v délce 3,5 kilometru v sousedství státovky I/14 mezi Ještěticemi, Bílým Újezdem a Podbřezím.

"Před Podbřezím navazuje na další etapu cyklostezky, která končí před Motelem Skalka. Cyklostezka je široká 3 metry a její zpevněná část je provedena živičným povrchem v šíři 2,5 metru. Investorem akce je na základě smlouvy o spolupráci mezi obcemi Bílý Újezd, Podbřezí a městem Solnice obec Bílý Újezd. Stavbu tedy financuje každá obec na svém katastrálním území. Bez finanční podpory státu by stavba vzhledem k celkovým nákladům nemohla být realizována, proto uvedené obce jsou vděčny za finanční podporu Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Královehradeckého kraje," vysvětluje starosta Bílého Újezdu Zdeněk Arnošt.

Jak doplnil, předpokládaný termín dokončení stavby je 31. července 2022, kolaudace a otevření cyklostezky by pak mohly proběhnout na začátku září 2022, termín však není dosud stanoven.

Cyklostezka z Rychnova nad Kněžnou na Solnici a dále na Ještětice již vede, a díky nově vybudovanému úseku se bude možné dostat bezpečně téměř až k samotné Dobrušce. U motelu Skalka v Podbřezí na cyklostezku navážou místní komunikace přes obec a na Lhotu, cyklisté vyjedou v Cháborách na křižovatce u autobusové zastávky. Tady je třeba překročit silnici a odsud se bude možné vydat po lesní cestě na Mělčany, část Dobrušky.

Bezpečně mimo trasy kamionů

Už loni se otevřela nová cyklostezka, která kolařům zajišťuje bezpečnější cestu mezi Týništěm nad Orlicí a Křivicemi. Počítá se, že další vyroste mezi Častolovicemi a Liblí, na hodně vytížený silniční tah, který tudy směřuje k automobilce, by se sotva někdo odvážil vyjet na kole. Cyklostezka naváže na nový cyklochodník na okraji Častolovic. "Povede na katastr obce Libel, která má na starosti zase svoji část cyklostezky. Bude ji vést směrem na Černíkovice podél nivy Bělé. Tím pádem vznikne souvislá cyklostezka z Častolovic až do Solnice," upřesnil starosta Častolovic Zdeněk Praus.

Z Černíkovic do Solnice totiž již několik let stezka pro cyklisty vede.