Královéhradecký kraj už sedmým rokem pravidelně přispívá milionové částky na přípravu a následnou výstavbu dálkových cyklotras a hodlá v tom pokračovat. Během pěti let rozdělil na dotacích téměř 66 milionů korun. V roce 2021 se jednalo o částku ve výši 16,5 milionu korun, s obdobnou alokací se počítá i v roce 2022.

„Alternativním řešením se jeví propojení Chocně a Týniště nad Orlicí. Cyklostezka by vedla údolím Tiché Orlice, takže by cyklisté nemuseli překonávat velká převýšení. O této variantě budeme nadále jednat, protože spojení našeho kraje s Pardubickým přes Sopotnici se jeví jako velmi neschůdné. Jednání budou pokračovat, ale myslím si, že základní obrysy problémů jsme si již vyjasnili,“ doplnil radní Valenta.

Jednou z uvažovaných možností je cyklostezka vedoucí z Potštejna do Ústí nad Orlicí přes Libchavy a Sopotnici. Problém ovšem představuje silnice I/14, kterou by trasa pro cyklisty musela složitě překračovat. A lze také předpokládat komplikace v souvislosti s výkupy pozemků.

