Ke konci loňského roku bylo zahájeno společné stavební a územní řízení.

"Studie vznikla v roce 2015 a od té doby se záměr začal chystat. Cyklostezka by měla vést podél hlavního tahu od Ještětic až do Podbřezí. Část společného investorství, která se týká města Solnice a obcí Bílého Újezdu a Podbřezí, povede k zatáčce v Podbřezí před motelem. Tam by měla skončit a pak na ni navazuje akce Podbřezí, kdy cyklostezka pokračuje podél motelu k autobusové zastávce a ke křižovatce na Podchlumí," popisuje trasu budoucí cyklostezky starosta Bílého Újezdu Zdeněk Arnošt.

Odhadovaný rozpočet na cyklostezku je kolem 35 milionů korun. Město Solnice a další zapojené obce na ni mají přislíbenou dotaci díky vládnímu usnesení na podporu rozvoje kvasinské průmyslové zóny. "Pokud získáme povolení, letos na podzim bychom chtěli stavbu zahájit, aby na jaře 2022 byla hotova. Uvidíme," říká starosta Zdeněk Arnošt.

Lidé, kteří pro svoji cestu zvolí kolo, by se přitom mohli dostat i dál a vyhnout se frekventované silnici a nebezpečné křižovatce před Dobruškou. Ta byla v roce 2019 podle Allianz Automapy dokonce třetím novým nejrizikovější místem českých silnic.

"Na křižovatce jihovýchodně od města došlo v roce 2019 k celkem sedmi nehodám, z nichž dvě byly vážné. Jeden člověk při nich na místě zemřel, jeden se těžce zranil, a dva si odnesli zranění lehčí. K pěti ze všech těchto nehod došlo na podzim a v zimě," uvádí mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek.

O tom, že by se cyklisté měli dostat dále ve směru na Dobrušku, potažmo až na Náchodsko, se prý mluvilo už od začátku. "U motelu na cyklostezku navážou místní komunikace přes Podbřezí a na Lhotu a cyklisté vyjedou v Cháborách na křižovatce u autobusové zastávky, přejedou silnici a pokračovat budou moci na Mělčany, kam zatím vede polní cesta," dodává Zdeněk Arnošt.

Do samotné Dobrušky je to pak už jen kousek, Mělčany jsou její součástí.

Projektový záměr Cykloregion Vlastimila Moravce přitom počítá s možností vybudování cyklotrasy až do Nového Města nad Metují. Došlo by tak k cyklistickému propojení dvou větších měst Náchoda a Rychnova a současně k jejímu napojení na dvě páteřní cyklotrasy vedoucí Královéhradeckým krajem: Z Jičína přes Hradec Králové na Žamberk a z polské Kudowy na Náchod a Jaroměř.

"V rámci této trasy je zrekonstruována ulice Chlístovská, potom projektujeme cestu z Železovy louky přes les nahoru směrem na Spy, máme na ni dotaci, ale pořád se řeší životní prostředí a v rámci této trasy máme zrekonstruovanou ulici na železově louce. Je to jak cesta do rekreační oblasti, tak část Cyklotrasy Vlastimila Moravce. Zbývá nám ještě část od obory do Spů, druhá polovina trasy mezi Novým Městem a Spami, kde nám vlastníci nechtějí vyjít naproti," vysvětluje starosta Nového Města nad Metují Petr Hable.

Cyklotrasa Vlastimila Moravce, je pojmenována po úspěšném cyklistickém závodníkovi, od jehož tragické smrti letos v dubnu uplyne 35 let. Vede místy, která jsou svázána s jeho životem. Pocházel ze Spů a svou cyklistickou kariéru začínal v Dobrušce, kde také vystudoval místní průmyslovku. Po maturitě odešel do brněnské Dukly. Vyhrál 110 cyklistických závodů, včetně Závodu míru v roce 1972, v tomtéž roce startoval i na Letních olympijských hrách v Mnichově v silničním závodě družstev a jednotlivců. V obou skončil na 13. místě.