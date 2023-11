/FOTO, VIDEO/ Ve středu 14. listopadu se měla slavnostně otevírat zrekonstruovaná silnice vedoucí z Deštného k vrcholovým partiím Orlických hor. Jenže plánované otevření muselo být nakonec odloženo. Řidiči tak nadále projíždějí stavbou. Někteří zde v minulých dnech už po zpuštění zkušebního provozu měli k silnici své výtky a upozornili na některá nebezpečná místa. Na místě stále probíhají práce a hejtman ujišťuje, že po dokončení bude bezpečnější.

Martin Červíček na kontrolním dni na silnici na Šerlich. | Video: FB hejtmana Martina Červíčka

„Mezi ty příjemnější okamžiky pro nás, co jsme ve veřejném životě, bezpochyby patří každá dokončená realizovaná investice. Podstatné však není stříhání pásek, ale aby zhotovené dílo sloužilo v maximální možné míře. A tak jsem dnes, byť bylo původně na toto datum naplánováno slavnostní otevření, uspořádal na zrekonstruované silnici z Deštného na Šerlich komplexní kontrolní den. Byla to velmi náročná stavba zahrnující 22 propustků, jeden most a zhotovitel se zde musel vypořádat se složitým geologickým podložím, což mu přineslo nemálo komplikací,“ uvedl na vysvětlenou ve středu na svých facebookových stránkách hejtman Martin Červíček.

Jde o přibližně čtyřkilometrový úsek stoupající k Šerlichu, který obzvlášť v zimní sezoně čelí velkému náporu návštěvníků. Využívají tamní parkoviště, odkud vyrážejí za turistickými cíli, ale mají to tu kousek třeba i k největšímu lyžařskému středisku na polské straně Orlických hor Zieleniec.

Jak se hejtman přesvědčil na místě, stavba prý plně odpovídá projektu: „Přesto jsem se ještě s kolegy domluvil na doplnění některých úprav nad jeho rámec, protože si uvědomuji, že silnice vede horským terénem a řidiči jsou zde velmi často vystaveni vrtochům a prudkým změnám počasí a je tedy třeba vytvořit i bezpečné podmínky pro souběh její údržby a provozu.“

Sotva se otevřela, už čelí kritice. Silnice na Šerlich je podle řidičů úzká

Ke zrekonstruované silnici se objevily připomínky řidičů, například: „Je užší, než byla dřív. Dva osobáky při míjení musí silně zpomalit, aby se bezpečně vešly. Neumím si představit míjení s náklaďákem, případně busem. Minout v zimě bezpečně sněhový pluh je nesmysl. Byly silně prohloubeny příkopy, ten kdo tam spadne bude potřebovat ke svému vyproštění jeřáb.“

„Je to příjemná změna, silnice je nová,“ pochválil před dvěma týdny výsledné dílo starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler, ale také on přidal i kritické hodnocení: „Bohužel je velice úzká. Je dokonce minimálně o metr užší než před opravou. Mám obavy z toho, co se bude dít v zimě. Autobusy se tam nemají šanci vejít, problémy budou mít i sněžné pluhy. Šířka je prostě nedostatečná. Když už se to dělalo, je velká škoda, že se to neudělalo pořádně.“

Podle něho se ještě zvýrazní problémy, se kterými se horská cesta potýkala již před rekonstrukcí.

Jak reagoval náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník, na negativní vnímání ze strany řidičů může mít vliv ne zcela dokončené dílo. Že by silnice byla užší, odmítá.

„Je třeba konstatovat, že ani o centimetr není nikde užší, než byla původní silnice. Navíc je v některých částech silnice rozšířená, v některých místech až o 40 centimetrů oproti tomu, na co byli řidiči v minulosti zvyklí,“ ujišťuje také Martin Červíček.

Zdroj: FB hejtmana Martina Červíčka

Během středečního kontrolního dne se probírala nejen bezpečnost a umístění svodidel.

„Ale také dobudování dalších míst, které budou vydlážděné, zpevněné a které budou takzvanými výhybnami umožňovat kdyžtak bezpečné vyhnuté se vozidel, například autobus, zimní údržba a podobně,“ prozradil na videu zveřejněném na svém facebookovém účtu hejtman.

Navíc prý ve středu mimořádně žádal CHKO: „Jestli oproti minulosti jsou případně připraveni nám vyjít vstříc s výjimkou, že bychom v tomto úseku, který je horský a charakter silnice je přesně tohoto typu, jestli by nám dovolili zimní údržbu zajišťovat i prostřednictvím soli. Uvidíme, jak budeme úspěšní, ale myslím že kombinace rekonstruované silnice s plochami, které se teď dobudovávají, a možná jiná forma zimní údržby by samozřejmě k bezpečnosti přispěly. Pevně věřím, že tady nebudou mít problémy nejenom naši silničáři, ale i řidiči autobusů a případně další cestující.“

Práce na silnici na Šerlich potrvají pravděpodobně do konce listopadu, do té doby bude fungovat v režimu předběžného užívání.