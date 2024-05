Až 32 milimetrů srážek spadlo v úterý odpoledne během dvou hodin v pásu bouřek, který se jen pomalu přesouval přes Orlické hory na východ. V Klášterci nad Orlicí dokonce spadl strom na projíždějící auto. Během chvíle se výrazně zvedly říčky v regionu, například Rokytenka nebo Divoká Orlice, nedosáhly však povodňových stupňů a už opadají.

Při bouřce v Klášterci nad Orlicí spadl strom na auto. Řidič tam zůstal uvězněný | Foto: HZS Pardubického kraje

Z celého Česka dnes nejvíc pršelo v Orlických horách a jižně od nich, v pásu bouřek, který se odpoledne jen velmi pomalu posouval k východu. Podle expertů z Českého hydrometeorologického ústavu tady spadlo až 32 milimetrů srážek během pouhých dvou hodin, většinou to však bylo méně. K tomu, aby bouřka s lijákem pořádně potrápila místní a řidiče, to však stačilo.

Až osminásobně se zvedl průtok na horním toku Divoké Orlice, například v Orlickém Záhoří či v Klášterci nad Orlicí, naštěstí však říčky zůstaly pod limitem povodňových stupňů a poté, co přestalo pršet, začínají opadávat.

Ve Zbudově u Klášterce dokonce strom spadl na projíždějící auto a řidič v něm zůstal uvězněn.

O tom píšeme zde:

Při bouřce v Klášterci nad Orlicí spadl strom na auto. Řidič tam zůstal uvězněný

"Byl to dvouhodinový mazec. Už je klid," referovala jedna z pisatelek na Facebooku ČHMÚ.

V blízkých hodinách se žádné další velké bouřky neočekávají, meteorologové ani nevydali žádnou výstrahu. Objevila se až zpráva o probíhajících bouřkách:

V té době hasiči v Královéhradeckém kraji hlásili, že se počasí na jejich výjezdech zatím nijak zásadně nepodepisuje.

V části Orlických hor spadající do Královéhradeckého kraje spadlo nejvíc srážek v okolí Olešnice v Orlických hor na Čihalce, a to 28,5 milimetrů. Druhý nejvyšší úhrn srážek v kraji byl zaznamenám v Luisině údolí u Deštného, kde to bylo 26,3 milimetrů.

