Na twitteru se v minulých dnech objevilo video, které vyvolalo velkou vlnu reakcí. Zachycuje šikanu malé ukrajinské holčičky, kterou spolužáci z opočenské základní školy na výletě slovně napadli a plivli jí do obličeje. Advokát Petr Němec rodině napadené holčičky nabídl pomoc a záležitost se podle něj podařilo vyřešit a urovnat.

Před opočenskou školou. | Foto: twitter Petr Němec @SemSuchar

Případ odsoudila spousta lidí v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem či bývalým velvyslancem Jevhenijem Perebyjnisem. Jak uvedl zpravodajský server idnes.cz, brzy po zveřejnění se jím začali zabývat advokáti i vedení školy, kam dívka dochází.

Na videu její spolužáci vychvalují Rusko a o Ukrajině mluví dost nevybíravým způsobem. Když jim dívka řekla svůj názor na Rusko, plivli jí do tváře.

twitter Anastasiia Sihnaievska@signa_n:

Zdroj: Anastasiia Sihnaievska @signa_n

„Děti dovedou být krutější než dospělí. Spolužáci praštili a plivnuli do tváře na školním výletě, protože holka je Ukrajinka. Prosím, co musí udělat její maminka podle zákonu? Jak potrestat rodiče těchto malých fanoušků Ruska?“ napsala Anastasiia Sihnaievska, která video na twitteru zveřejnila.

Už den nato Petr Němec na Twitteru informoval, že „vše dobře dopadlo“ a kauza je uzavřena: „Potkali jsme hrozně statečnou holčičku! A vše dobře dopadlo:) Moc děkujeme škole, která problém řešila a rodičům těch kluků i jim samotným. Kluci se omluvili a ze setkání s rodiči plyne, že to není nic, co by slyšeli doma a v čem by je podporovali. Byla to prostě dětinská hloupost, která se snad nebude opakovat. Kluci mají i ukrajinské kamarády. Prostě kdyby měla brýle či zrzavá, nadávají na brýle a vlasy. Všichni si podali ruku, usmáli se a snad je po problému. Škola má systém na řešení šikany a zafungoval.“