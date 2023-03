Kamiony proudí po ulicích dlážděných žulovými kostkami do průmyslové zóny Kostelce. Přeložka, která by kamiony odklonila od zástavby, se místním slibuje už roky. "Již delší dobu připravujeme výstavbu přeložky III/3161 za Kostelcem nad Orlicí, která by měla ulevit tranzitem přetížené silnici v Mánesově ulici," potvrdil na svém facebooku hejtman Martin Červíček.