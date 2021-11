Dezinfekce, respirátory a testy. I to letos doprovázelo další covidovou sezonu na zámcích a mělo také dopad na zájem o prohlídky. Až na Hrádek u Nechanic všechny památky v Královéhradeckém kraji ve správě Národního památkového ústavu zaznamenaly několikatisícový propad návštěvnosti. Pro některé však sezona úplně neskončila, do konce roku lákají ještě na několik akcí.

Pohled ze zahrad na zámek v Novém Městě nad Metují. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Letos začala sezona na opočenském zámku 1. června, ještě o něco později než v loňském roce. "Ta sezona byla velmi zvláštní, v červnu skoro ještě nikdo nechodil, v červenci a srpnu zase ano, ale tak 10 až 15 procent lidí se na pokladně otočilo a řeklo, že si chtějí užít dovolenou a v roušce do zámku nepůjdou, což chápu. Někomu to nedělá dobře, když se dusí v práci, nechce se dusit i na dovolené. Za nás tak určitě byla slabší sezona než před rokem, kdy jsme trhali rekordy. Ale když to srovnám s rokem 2019, nebyla tak špatná," hodnotí uplynulou sezonu kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.