"Jsem určitě rád. O osobní auta tolik nejde, ale lítají tady kamiony. Praskají nám zdi, ty stoleté baráky tady nebyly na takovou dopravní zátěž stavěné. Ve tři hodiny odpoledne tu je takový provoz, že se ani nedá zacouvat domů," popisuje nepříjemné zkušenosti s houstnoucí dopravou starší muž obývající jeden z rodinných domů v Nádražní ulici.

Právě ve velké části Nádražní ulice, která vede ze směru od Českého Meziříčí do centra, by lidé měli změnu pocítit nejvíce. Na přibližně dvoukilometrový obchvat tady motoristy navede nový kruhový objezd u Jordánku. Druhý konec obchvatu ústí nad opočenským rybníkem Broumar na silnici na Dobrušku.

Stavba bude předána právě dnes a podle starostky Šárky Škrabalové bude silnice zprovozněna 12. srpna: "Zatím to bude v omezeném režimu a budeme muset projíždět se zvýšenou opatrností. Budou probíhat měření hluku a další nezbytné úkony v rámci zkušebního provozu. Ale hlavní je, že už bude průjezd možný a centru města se konečně uleví - a to hlavně od nákladní dopravy. Důvodem otevření obchvatu od 12. srpna jsou hlavně drobné dokončovací práce a další nezbytné dodělávky a administrativní záležitosti, které je třeba dokončit. Podstatné ale je, že už se konečně dočkáme."

Zároveň s obchvatem se otevře i lávka pro cyklisty. Stavba totiž zkřížila i trasu cyklostezky mezi Opočnem a Dobruškou a lávka je má přes dokončený obchvat bezpečně převést.

Zatímco jeho první část je v cíli, ta druhá, odvádějící těžká auta i ze směru od Hradce Králové, na svou realizaci ještě čeká. I tak se však lidé v centru Opočna těší, že už nyní doprava ve středu města o něco prořídne.

"Jsme strašně rádi. Bydlím tady v centru už 60 roků a to nevíte, co se tu děje. Dřív nebyl takový provoz. Zhoršil se vzduch, práší se, a to bydlím v poschodí. Hlavním problémem jsou kamiony. Jdete po chodníku a myslíte si, že vás ten dlouhý kamion porazí. Když se pak v Kvasinách ráno a odpoledne ke třetí hodině střídají směny, přes silnici neprojdete, je to jedno auto za druhým. Hrozně se na otevření obchvatu těšíme," tvrdí paní Iva.

Jak podotýká, už tak nadšení nebyli obyvatelé zástavby, kolem níž obchvat vede: "Měli tam klid, jen pole. Než se podařilo obchvat postavit, stěžovali si kvůli obavám z hluku, pak zase proto, že nebudou mít kvůli protihlukovým stěnám výhled. Starostka ale říkala, že když tam stavěli, věděli, že tam povede obchvat."