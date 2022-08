Ačkoli zámek má nočního hlídače, z bezpečnostních důvodů zůstává přes noc nasvícený i nadále. „Osvětlení postupně měníme za úsporné, ale topení stojí výrazně víc než nasvícení nádvoří,“ podotýká kastelán.

Dvanáct obyvatel kvasinského ústavu najde nový domov v Třebechovicích

Šetří se i jinde. Jak tvrdí Ivan Češka ze správy ratibořického zámku, plýtvat energií není rozumné ani v dobách blahobytu, proto se tu investovalo do obměny osvětlení za to úspornější už dříve, i když stále je ještě co měnit. Hospodaří se však s omezenými rozpočty.

Změny v návštěvní době i v prohlídkových trasách

Na Hrádku u Nechanic se už svítí jen „ledkami“ a jen tam, kde je to nezbytně nutné. „Ano, máme přes noc nasvícenou alej nebo nádvoří, ale jen lampami, žádným velkým osvětlením. Je to z bezpečnostních důvodů. Ale s ohledem na šetření jsme třeba upravovali návštěvní dobu. V okrajových měsících jsme ji museli trochu ukrojit,“ popisuje hrádecký kastelán Martin Rejman a doplňuje, že hledají úspory i jinde a týká se to také pracovní síly.

Depp, Cremer, Vetchý. Do filmování na Hrádku u Nechanic zasáhlo i nadpřirozeno

Pro letošní rok se sice otevřela nová prohlídková trasa na hodinovou věž, prohlídky však byly přeorganizovány tak, že kde dříve bylo třeba dvou průvodců, stačí nyní jeden.

Další zdražení očekávají

„Nás se zvýšení cen energie dotkne až příští rok, protože do konce tohoto roku máme zafixované ceny. Od ledna to bude už jinak a pro příští rok přemýšlíme o nějakých úsporách. Vyměňujeme třeba velká halogenová svítidla za modernější LED, abychom byli na příští rok připraveni a spotřebu trošku snížili,“ doplňuje Zdeněk Bachman, správce častolovického zámku, který je v soukromém vlastnictví.