Slavnostní setkání sokolníků potrvá až do soboty večer. Právě na sobotní dopoledne jsou připraveny i ukázky pro veřejnost na Vodětnínském kopci.

Po uvítání, na které se přišly podívat i děti z mateřinky a žáci zdejších školy se svými učiteli, se už lovci vydali se svými opeřenými a velký zájem vzbuzujícími chráněnci do jednotlivých honiteb, třeba do okolí Jasenné, Librantic, Deštného v Orlických horách či Albrechtic.

A opět nabídl lákavou podívanou na několik desítek orlů, sokolů, jestřábů a dalších druhů dravců, a to nejen v parku, ale i na nádvoří zámku, kde byla akce za vyhrávání trubačů slavnostně zahájena.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.