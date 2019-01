Rychnovsko - Nejlepší dieta? Šitá na míru.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

S dietami se v posledních letech doslova roztrhl pomyslný pytel a stránky časopisů plní „zaručené recepty“, jak je možné zatočit s nadváhou.Často snadno, rychle, bez úsilí, a dlouhodobě bez požadovaného efektu.



Radka Setrmajerová, která pomáhá lidem při sestavování optimální diety, upozorňuje, že nějaký obecně platný recept neexistuje a nejlepší je individuální plán „šitý na míru“. Doporučuje radu odborníka a varuje před extrémní formou diety v podobě hladovky: „Řekla bych, že jsou dva přibližně vyrovnané tábory. První vyloženě drží hladovku, to s sebou přináší psychické problémy a také tělesné změny. A to je podle mne velmi rizikové. Ti druzí se stravují rozumně, nechají si poradit, případně si sami sestaví jídelníček, ve kterém spočítají kalorie. Jsem zastánce opatrnějšího a individuálního přístupu, který bere ohled na zdravotní stav, ne každému lze napsat jednu formu diety.“



Lidé, kteří přistoupí na drsnější formu diety a chtějí se vyhnout pravidelné a zdravější stravě, dělají podle Radky Setrmajerové jednu školáckou chybu. Při rychlém hubnutí ztrácejí přibližně polovinu tuku a polovinu svalstva. Ale nazpátek…: „Zhubnou, řeknou si hurá a jdou si to vynahradit. A zpátky naberou jenom tuk,“ podotýká Setrmajerová.



Odbornice vyjmenovává další časté omyly při dietách: „Ráno když vstanou, tak si dají kávu a řeknou si, že je zasytila a nemusí snídat. Ušetří nejdůležitější jídlo dne, ale doženou to spolehlivě večer. Tělo si o proteiny řekne formou hladu a chutě. Problém také je, že lidé jedí spíše uzeniny než sýry, které přitom zasytí na mnohem delší dobu. Dost často také zahánějí hlad třeba pitím vína anebo jiného alkoholu, jenže ten tělo odbourává pomocí minerálů, které mu pak chybí.“



Z výše uvedeného tedy vyplývá důležitá poučka pro všechny, kdo chtějí něco udělat s vlastní postavou. Možná ještě důležitější částí celého procesu než pouhé odstranění přebytečných kilogramů je dlouhodová fixace výsledné váhy. Dochází k částečnému návratu do původnímu režimu, ovšem s jednou zásadní změnou. „A tou jsou určité stravovací návyky, pitný režim, příjem ovoce dopoledne a zeleniny odpoledne. Sníží se počet kalorií,“ upřesňuje Radka Setrmajerová. ⋌ (jp)