V Ratibořicích bude připravena podrobná komentovaná prohlídka. Po cestě do Babiččina údolí pořadatelé slibují jednu zastávku s milým překvapením.

Na výlet do Ratibořic je ovšem nutné se přihlásit, a to nejpozději do soboty 10. srpna na e-mailové adrese renata.dobruska@seznam.cz. Odjezd je od hotelu Dobruška v 9.30 hodin.