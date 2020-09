Jak bojovat proti pandemii a "blbé" náladě? V Senior centru v Přepychách, kam návštěvy nesměly již od konce července, našli recept. Vsadili na tradiční lidový lék, který je považován nejen jako prevence proti řadě nemocí, ale navíc pomáhá procvičovat i jemnou motoriku prstů. Cvičení a výtvarnou činnost si tu klienti prokládají "česnekováním". Užívají si ho každý druhý čtvrtek a někteří i častěji.

Zdroj: Facebook Senior centra v Přepychách | Foto: Deník / Jana Kotalová

"Každý den koukat do stropu nebo na televizi, kde ve zprávách "jede" pořád to samé, to nejde. Klienti to vnímají a jsou pak rádi za jakoukoli aktivitu. A tak jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek, když obejdu pokoje a řeknu, že se jde loupat česnek, většinou se k této činnosti sejde ta samá "česneková parta" a někdy se k nim přidá i někdo další. Senioři jsou i rádi, že takto mohou pomoci kuchyni. Za jedno česnekování naloupou skoro plný lavor, Pak si uděláme třeba topinky a pustíme si rádio, abychom nějak využili dopoledne," říká zaměstnankyně Senior centra v Přepychách Lucie Vančíková.