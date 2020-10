Deníku krátce po zveřejnění výsledků voleb Grulich poskytl rozhovor.

Věřil jste, že volby takto dopadnou?

Teď už věřím. Povedlo se to. Hned od začátku jsme jeli, že jsem outsider, že si nabereme nějaké zkušenosti a ono to dopadlo. Ale myslím, že jsme to nepodcenili. Kampaň i s tím mým přispěním byla opravdu náročná, poctivá, poslední tři měsíce jsme fakt oddřeli.

Na co se chystáte v nejbližší době?

Naprosto popravdě, jelikož tak trochu nevím, co mě čeká, nikdy jsem toto nezažil, nevím, jak se začne připravovat nástup do senátu, tak si teď hrozně rád odpočnu. Poděkuji svému týmu, své rodině, spolupracovníkům ve škole, voličům za to, že mi dali důvěru. Děkuji všem, kteří mě podpořili.

Pohybuji se ve školství a dal jsem si takový cíl, aby lidé v regionu mohli být na svého politika hrdí. A já doufám, že nezklamu důvěru voličů a že si to třeba za tři čtyři roky řekneme, že to tak je. Moc by mě to těšilo.



Jak jste již předeslal, oblastí Vašeho zájmu bude školství…

Nejen školství, ale i vzdělávání, a to nejen ve školních lavicích, ale také vzdělávání jako celoživotní trend. Vzdělávat se nepotřebují jen děti, ale rovněž střední generace i ta v důchodovém věku. Abychom zjistili, že vzdělávání může pomoci k lepšímu životu. Rozhodně bych chtěl zasednout ve výboru v této oblasti.