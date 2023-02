Dobrušská knihovna aktuálně hledá zahrádkáře, kteří mají přebytky semínek či cibulovin, jež by mohli nově vznikající semínkovně darovat a sdílet je tak s ostatními nadšenci do pěstování. "Doneste přebytky semínek zeleniny, bylinek a květin ze své zahrádky do dobrušské knihovny," vyzývá knihovna na své facebookové stránce.

Semínkovny jsou místem, kde zahradníci mohou mezi sebou sdílet osivo ze svých zahrádek. "Osivo by mělo být výhradně v bio kvalitě, tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných rostlin. Může jít o výsledek domácího semenaření," doplňuje informace knihovna.

Stejně jako se do knihovny vrací přečtené knihy, také semínka by se měla do semínkovny zase vrátit. "Až si lidé ze semínek vypěstují rostlinky, několik z nich by měli ponechat na sklizeň semínek a část z nich nám pak opět přinést do knihovny, ať udělají radost i dalším zahradníkům," vysvětlila vedoucí knihovny v Dobrušce Lenka Grubendzová

Osivo si budou moci zájemci odnést bezplatně, ale jen v malých dávkách pouze pro osobní spotřebu.

Městská knihovna v Dobrušce provoz semínkovny zahájí v úterý 7. března v 17 hodin. Součástí programu v knihovně bude přednáška Evy Hauserové na téma přírodních a permakulturních zahrad, věnovat se ale bude právě i možnostem vlastního semenaření.

Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva, domácího semenaření a přírodního zahradničení. V České republice ji založila Klára Hrdá, která se inspirovala francouzskými Les Grainotheques a americkými Seed Libraries. Semínkovna je místem, kde můžete svobodně sdílet a vyměňovat přebytky semínek z domácího semenaření z vašich zahrádek. Semínka musí být výhradně nemořená a z chemicky neošetřovaných rostlin.

Na semínkovny mohou lidé narazit po celé republice. Také v Královéhradeckém kraji jich existuje už několik, a to právě i v knihovnách. Na spojení knih a semínek už delší dobu sázejí například v Náchodě, Jaroměři a Hradci Králové.