Seminář poradí, jak na děti a média

Rychnov nad Kněžnou - Jaký mají vliv média na malé děti? Jaký vliv má na malé děti televize, pohádky z youtube, nebo hry na smartphonech a tabletech? Co o problematice říkají dětští psychologové? Jaká praktická doporučení můžeme jako rodiče v této oblasti zavést?

To se dozvědí návštěvníci semináře Média a děti do šesti let, který se dnes od deseti hodin dopoledne koná v rodinném centru Rybka v Komenského ulici 39 v Rychnově nad Kněžnou. Seminář povede odborný lektor primární prevence a certifikovaný rodinný poradce Martin Vlasák. Vstupné na tuto akci činí 30 korun.