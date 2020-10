Z milodarů byla v roce 1892 postavena v Semechnicích kaple ke cti Panny Marie. Poslední generální rekonstrukcí prošla po sto letech. Obec nyní plánuje další.

Foto: Deník/Jana Kotalová | Foto: Deník / Jana Kotalová

"Už jsme žádali o dotaci, ale zatím jsme ji nedostali. Za dva roky oslaví 130 let a při té příležitosti jsme ji chtěli opravit. Na střechu jsme již dostali dotaci, teď chceme natřít fasádu a udělat uvnitř nové elektrorozvody. Kapli jsme dostali od církve, opravy jsme stejně financovali my. Chceme v ní zachovat bohoslužby a až bychom kapli postupně opravili, mohly by se v ní konat i svatební obřady, vítání občánků nebo třeba vánoční koncerty," prozradil starosta Semechnic Zdeněk Bendzo.