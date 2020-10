"Obec měla pozemek v této lokalitě koupený už asi patnáct let. Teď se nám naskytla příležitost dostat dotaci v rámci rozvoje kvasinské průmyslové zóny, využili jsme toho. Podařilo se a obdrželi jsme přibližně desetimilionovou dotaci. Zbytek nákladů zaplatíme tím, že prodáme parcely. Obec na tom moc nevydělá," vysvětluje starosta Semechnic Zdeněk Bendzo.

Sama obec by si takový projekt bez zmíněného zdroje financování nemohla dovolit. Lokalita pro novou zástavbu je umístěna ve stráni nad obcí a plánuje se tu také nový odpočinkový prostor, který by měl sloužit i k setkávání při různých akcích. A není vyloučeno, že tu vyroste i menší rozhledna.

Připraveno je pro výstavbu je celkem 17 parcel, kromě 13 obecních tu byly zasíťované čtyři soukromé.

"Poptávka po bydlení tady byla dost velká a lidé se pořád ještě ptají, jestli jsou tady volné parcely. Tyto už jsou rozprodané. Byly pryč do hodiny. Je tady místo pro sedmnáct domků, parcely jsou dost velké - od 1200 do 1500 metrů čtverečních. Jinak už obec svoje pozemky pro výstavbu nemá. Jsou tady vyčleněné další - soukromé. Je otázka, jestli do nich majitelé zainvestují. Není to jednoduché," podotýká Zdeněk Bendzo.

Se svou žádostí o financování na výstavbu technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou loni uspěly na Rychnovsku nejen Semechnice. Ale i Slatina nad Zdobnicí ((doručena dotace necelých 14 milionů korun) a Přepychy (doporučena dotace necelých 15 milionů korun). Slatina nad Zdobnicí se rozhodla zasíťovat 15 parcel, Přepychy 16.

Letos ministerstvo pro místní rozvoj schválilo žádosti Pěčína (doporučena dotace 3,6 milionu korun) a Českého Meziříčí (doporučena dotace přes 21 milionů korun). V případě Českého Meziříčí jde o 20 parcel. Tato obec přitom patří k těm, které zaznamenávají nejvyšší nárůst obyvatel na Rychnovsku.

Podle údajů Českého statistického úřadu jich za poslední dva roky přibylo více než padesát. Do narůstajícího počtu obyvatel Českého Meziříčí se zřejmě nejvíc promítla nová zástavba. Jak je patrné i odjinud, byty jsou pro obyvatele nejspolehlivějším lákadlem. Za posledních patnáct let přibylo v Českém Meziříčí přes sto popisných čísel. Hlavním důvodem, proč právě tady lidé nakupovali pozemky, bylo to, že byly citelně levnější než v okolí.