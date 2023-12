Betlém je výjimečný tím, že kromě tradičního betlémského příběhu v něm najdeme i děj podobný Shakespearově tragédii Romeo a Julie. Na prohlídku unikátního betlému autora Josefa Haldy teď zve obec Sedloňov. Dílo má na délku šest metrů a je hluboké tři metry. V současné době je k vidění v budově obecního úřadu, v prostorách tělocvičny, a to až do konce února.

„Je to naprostý unikát. Návštěvu u nás je potřeba ohlásit nebo avizovat, abychom měli otevřeno. Betlém, výstavní síň Jarmily Haldové i další krásné umělecké kousky, například vystavený chrámový betlém z našeho kostela, jsou k vidění v budově obecního úřadu po předchozí domluvě. Rádi bychom unikátní betlém ukázali i panu prezidentovi, který do Sedloňova v úterý zavítá, ale nemá to na programu, tak nevím, samozřejmě, nemůžeme mu do něj zasahovat,“ informoval Josef Ježek z tamního obecního úřadu.

„Betlém jsme v Sedloňově s manželem instalovali dva dny, vždycky to dá velkou práci. Manžel začal nejprve dělat betlém, kde byli samí darači, protože se málokdy dávali do betlémů ženské postavičky, ty mužské se dělají líp. A on dělal i ženské. Pak ale narazil na příběh Anneruhe z Moravské Třebové. Podle skutečného příběhu vznikla divadelní hra, kterou hráli původní němečtí ochotníci v Sedloňově v první polovině minulého století. Já jsem po tom příběhu pátrala, protože se nám zachovaly plakáty. V divadelním archivu ale o tom nevěděli vůbec nic,“ uvedla sedloňovská výtvarnice Jarmila Haldová.

Plakáty dali s manželem do místní výstavní síně, kam před časem zavítal turista z Moravské Třebové a divil se, že se tato divadelní hra hrála i v Sedloňově. Mělo se za to, že byla známá jen v okolí Moravské Třebové.

„O této události bylo napsáno několik divadelních her. Já jsem se inspiroval Willhardtovou hrou Anneruhe, která končí sebevraždou nešťastného milence Herknera u Annina hrobu a následným splynutím jeho duše s Anninou. Na svých postavičkách se snažím striktně dodržovat kolorit Hřebečska a přilehlých oblastí. V pátrání po detailech příběhu mi pomohla dnes již zesnulá ředitelka Městského muzea v Moravské Třebové Jana Martínková, manželka exhejtmana Radko Martínka,“ řekl Josef Halda.