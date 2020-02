"Dostal jsem několik písemných podnětů upozorňujících na problémy. Chtěl jsem se o tom přesvědčit na vlastní oči. V Dětském domově v Sedloňově jsem byl a nelíbilo se mi, co jsem viděl. Nedostatky, které se týkaly požárního zabezpečení, stavu domova vůbec. Člověk nemusí být nějaký technik, aby to poznal. Paní ředitelka podle mého názoru neodvádí práci, za kterou je placená, a stav domova je špatný," uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) a upozornil i na velkou fluktuaci zaměstnanců.

Dětský domov v Sedloňově pečuje o děti ve věku od 3 do 26 let, standardně jich tu žije okolo třiceti.

O bezpečnosti krajských zařízení se hodně začalo mluvit po tragédii v severočeských Vejprtech, kde při lednovém požáru domova pro zdravotně postižené přišlo o život osm lidí a mnozí další se zranili.

Stav domova je podle hejtmana špatný

Martině Berdychové (hnutí Východočeši), náměstkyni hejtmana pro oblast, školství, kultury a sportu, do jejíž gesce dětský domov spadá, se nelíbí, že k "přepadovce" došlo bez jejího vědomí. Ze zákulisí proniklo, že se záležitost přesunula do nové roviny a někteří ji vnímají jako politický útok na koaličního partnera v předvolebním boji. To ale hejtman odmítá a označil to za nesmysl.

Sedloňovský dětský domov se probíral i na pondělním jednání krajské rady.

"Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí přicházející podněty z Dětského domova v Sedloňově a pověřila náměstkyni Berdychovou, aby do 30. března informovala radu o krocích, které by měly vést k uklidnění situace zejména v interpersonálních vztazích v domově. V tuto chvíli nám nejsou známy výsledky všech kontrol," sdělil mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.