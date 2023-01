Jde o náročný závod i převýšením. Kdo může trénovat v obdobném terénu, má výhodu. Manželé Ledvinkovi to štěstí mají, se svým spřežením brázdí při trénincích Český kras, kde jsou prý hodně prudké kopečky.

"Když se to psi naučí, dokážou vytáhnout jakékoli převýšení. Těžší to na těchto závodech mají ti, kteří bydlí v rovině, když chtějí závodit, musejí psům hodně pomáhat, odrážet se, protože na takový terén psi nejsou zvyklí. Je to silová práce. Nebo to taky dělají tak, že jim na rovině dají větší zátěž. Když se trénuje na kárách, dají do ní kanystry s vodou, pytle granulí - něco, co je těžké. Když je velké spřežení, třeba i dlažební kostky. Ten tým se pak dostatečně natrénuje i na rovině," prozradila musherka Julie Ledvinková.

Jak však dodává, nejlepší je si na nějaký ten kopec zajet: "Aby zvířata věděla, co mají dělat. My před Šediváčkovým Longem trénujeme už v prosinci a lednu třikrát nebo čtyřikrát v týdnu. Snažíme se, aby psi jeli tři dny za sebou, pak mají třeba dva dny pauzu. Dost to záleží na psech, když vidíme, že jsou unavení, dáme jim dva tři dny přestávku. Nejde o to natrénovat nějakou předepsanou vzdálenost nebo hodiny, ale aby to ty psy pořád bavilo."