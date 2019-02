Orlické hory – Musheři se svými oddanými psy se budou opět prohánět po hřebenech Orlických hor.

Poslední den Šediváčkova longu. | Foto: Vojtěch Podstavek

Oblíbený, letos jubilejní závod Šediváčkův long odstartuje již v úterý. Letos se pojede jeho dvacátý ročník.

Jedná se o jeden z nejtěžších závodů psích spřežení v celé Evropě. Do Deštného se na start závodu sjede tradičně kolem 700 tažných psů a více než 100 musherů z Česka, Německa, Rakouska, Chorvatska, Maďarska a Polska, které čeká tradiční 240 km dlouhá etapová trať nevyzpytatelnou, ale také velmi krásnou přírodou Orlických hor.

Letos na sníh vyrazí saně

Během rekordní souvislé řady devatenácti ročníků závod vyrostl do podoby, která spolehlivě odolává krizovým jevům i nepřízni počasí. To si mohli závodníci koneckonců vyzkoušet v posledních letech, kdy byl nedostatek sněhu. A místo na saních museli musheři vyrazit i na speciálních tříkolkách. Letošní ročník jim to díky sněhové pokrývce vynahradí.

„Letos jsme se sněhu dočkali, takže pojedeme na saních. V současné době sháníme techniku. Od neděle ale začneme se samotnou přípravou tras. Kudy přesně povedou, rozhodneme až podle aktuálního počasí," prozrazuje průběh příprav hlavní organizátor závodu Pavel Kučera.

Trasy nejsou nikdy stejné

Trasy se každý rok trochu mění, organizátoři se snaží cesty závodníkům různě kombinovat, aby nebyly monotónní. S každým závodem přijdou i novinky, ty se ale podle organizátorů vždy objeví až při samotném plánování trasy.

Letošní závod je jubilejní, v úterý totiž odstartuje již dvacátý ročník. „Na počest dvacátých narozenin plánujeme velkolepější zahájení, které bude zajímavé jak pro závodníky, tak pro diváky. Připravili jsme speciální program," poznamenává Pavel Kučera.

Závodníci jsou na tratích sledováni metodou, která dává organizátorům i návštěvníkům přehled o závodu. Zájemci mohou závod sledovat na webových stránkách.

Tento čtyřetapový závod psích spřežení na 240 km po hřebenech Orlických hor s jedním povinným přenocováním na sněhu je Mistrovstvím ČR v LONGu (dlouhá trať). Jde o jeden z nejtěžších závodů psích spřežení v Evropě a nejdelší závod v České republice. Je extrémní i převýšením – spřežení nastoupají během závodu více než 7000 metrů.

Tradičně se začíná a končí v osadě Jedlová v obci Deštná v Orlických horách, ve spolupráci s níž se závod pořádá. Šediváčkův LONG nabízí ojedinělý zážitek závodníkům a jejich psům i divákům.

Je především oslavou lidského a psího souznění, kamarádství a v neposlední řadě nádherné, ač drsné, přírody zasněžených Orlických hor. Závod vděčí za svůj vznik šumavskému musherovi Pavlu Kučerovi z Volar, kterému se podařilo nejen objevit v České republice jedno z mála míst, kde lze něco podobného pořádat, ale hlavně stmelit dohromady tým nadšenců, kteří jsou schopni tak velký a náročný podnik zorganizovat.

Jezdit tu začalo sedmnáct musherů

První psí spřežení, tehdy ještě složené z německých ovčáků, se objevila na sněhových pláních již v polovině 80. let, ale první závod se jel až v březnu 1985 v Krkonoších.

Od té doby byla odstartována celá řada, ale část jich byla postupně zrušena především z důvodu ochrany přírody a krajiny. Tak skončily i některé závody na Šumavě, které organizoval právě Pavel Kučera.

„Začal jsem hledat nové místo. V březnu roku 1996 jsme vyrazili s několika našimi přáteli do Orlických hor, abychom si ještě před koncem sezóny se svými psy trochu zajezdili. Na Šumavě bylo už málo sněhu, a tak jsme se vydali na opačný konec – na chalupu k příbuzným do Orlických hor, kde ještě vládla paní zima. Celý týden jsme se svými spřeženími křižovali Orlické hory a báječně jsme si to tam užili. Tehdy se prvně zrodila myšlenka uspořádat závody právě tady…", vzpomíná na přípravy dnes již proslulého závodu Pavel Kučera, hlavní organizátor a tvář Šediváčkova longu. Orlické hory tak svými sněhovými podmínkami, nadmořskou výškou, profilem trati i postojem zdejších obyvatel i úřadů splnily všechny podmínky pro uspořádání závodu psích spřežení na dlouhé vzdálenosti.

Tipy pro návštěvníky závodu

Úterý – od 15:30 zábavný program pro děti, od 17 hodin oficiální zahájení, Skicentrum Deštné v Orlických horách – účast závodníků se psy

Středa – PRVNÍ DEN ZÁVODU

den oficiálního startu: start u Penzionu Kristýna, osada Jedlová – Deštné v Orl.h., v 10 hodin, jede se okruh 1. etapy závodu na 65 km, trasa kolem Masarykovy chaty s návratem zpět na chatu Kristýna

Čtvrtek – DRUHÝ DEN ZÁVODU:

start u Penzionu Kristýna od 10 do 12 hodin, jede se celkem 90 kilometrů – okruh 2. etapy na 55 kilometrů směr Orlické Záhoří – Chata Bedřichovka, kde je povinná čtyřhodinová pauza a v 19 hodin se vyráží z Bedřichovky na trať 35 kilometrů s nočními dojezdy kolem 21, hodiny na chatu Kristýnu

Pátek – TŘETÍ DEN ZÁVODU

start u Penzionu Kristýna od 12 hodin na trať 55 kilometrů směr Orlické Záhoří, kde je stanoviště pro povinný bivak u chaty Bedřichovka v Orlickém Záhoří

Sobota – ČTVRTÝ DEN ZÁVODU

ráno v 7 hodin se vyráží z bivaku v Orlickém Záhoří, dojezdy do 10 hodin k chatě Kristýna, osada Jedlová – Deštné v Orlických horách

první závodníci přijíždí již kolem 9 hodiny, odpoledne v 15 hodin je oficiální vyhlášení výsledků a vítězů závodu

• Deštné v Orlických horách chata Penzionu Kristýna, osada Jedlová (hlavní dění – zázemí závodu, starty a dojezdy většiny etap, stake-outy, oficiální zahájení závodu a vyhlášení vítězů)

• Hřeben Orlických hor

Masarykova chata (1. den závodu – průjezd cca 0,45 – 1 hod. od startu), a další stání kolem trasy například mezi Šerlichem a Pěticestím

• Chata Bedřichovka v Orlickém Záhoří

(2.den závodu – 4hodinová pauza, v 19 hod. start na noční dojezd k Penzionu Kristýna; 3.den závodu – povinný bivak, zajímavá atmosféra, je možné vidět psy odpočívat ve sněhu, stanovat mushery, 4.den závodu – start z bivaku kolem 7 hod.)

• Další dobře dostupná místa na trase závodu – Luisino údolí

K dispozici všem jsou webové stránky závodu www.sedivackuv-long.cz , které jsou průběžně aktualizovány, včetně monitoringu aktuální pozice závodníků na trati.

Své psy nechte doma. Závodní psi jsou smečkami, před startem i při závodu vždy vládne určitý adrenalin. Vyhlášena uzavřená veterinární oblast (každý zúčastněný pes musí mít svůj očkovací průkaz)

Šediváček přišel o život kvůli lidské bezcitnosti a krutosti

Orlické hory – Velmi smutný příběh stojí za názvem závodu. Kdo byl onen Šediváček? Byl to výjimečný pes, který přišel o život kvůli bezcitnosti a krutosti člověka.

V lednu 1997 se konal první ročník závodu psích spřeženích v Orlických horách. Tehdy ještě neměl své jméno. Účastnil se ho také musher Pavel Kučera se svými milovanými psy. Když je den před závodem ráno venčil, zaběhli se mu. Sourozenci sibiřští husky Hetyna a Šedivák se rozhodli, že si užijí chvíle svobody. Pavel Kučera byl zoufalý. Psy hledal, ale bez úspěchu. Nakonec se mu podařilo najít jen Hetynu, sestru Šediváka. Ten zmizel a nikdo ho už nikdy nenašel.

Pomalu se však začaly šířit zvěsti o jeho osudu a postupně vyšlo najevo, že ho uprostřed vesnice, daleko od všech kurníků, vztekle zastřelil jeden občan. Tělo odklidil, a protože svědci mlčeli, nebylo možné nic dokázat.

Pro mushera to byla těžká rána, která nikdy nepřestane krvácet. Nejen proto, že Šedivák byl jeho vůdčí pes, nejcennější pes spřežení, ale pro každého longového mushera jsou jeho psi jako vlastní děti.

Ztráta byla o to větší, že Šediváček byl výjimečně tolerantní pes milující lidi a byl proto používán na Šumavě ke canisterapii u mentálně postižených dětí.

Ty na něj nemohly zapomenout a ptaly se po něm ještě několik let. Navzdory tomu byl závod odstartován, ale na památku této smutné události byl závod pojmenován jednou provždy „Šediváčkův Long". „Šediváček je tu ale stále, a to nejenom v názvu závodu. Častokrát si myslím, že tam navrchu nad námi i celým závodem drží ochrannou ruku, teda vlastně packu, sám Šediváček. Byl to výjimečný pes…", vzpomíná na smutnou událost Pavel Kučera. Musheři o tom nemluví, ale někdy se zdá, jako by věřili tomu, že Šedivák bdí z věčných lovišť nad jejich závodem a že ve skučení mrazivého větru na hřebenech občas zaslechnou jeho volání, které svírá jejich duši…