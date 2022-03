Za posledních dvanáct let podle statistik Portálu nehod vede v Královéhradeckém kraji v počtu srážek se zvěří Hradecko a Jičínsko. Ovšem zatímco na Jičínsku se jedná o 23,8 procent všech nehod, na Hradecku je to pouhých 10 procent. Souvisí to s obecně vyšší nehodovostí, ale také s nižší mírou zalesnění. Vysoký poměr zaznamenává také Rychnovsko (22 procent), na Náchodsku a Trutnovsku jsou srážky se zvěří příčinou asi 12 procent dopravních nehod.

Podle mapy dopravních nehod, kterou vytváří Centrum dopravního výzkumu, dochází dlouhodobě k nejvíce srážkám se zvěří na velkých silnicích mimo obce. Na Jičínsku se nejčastěji bourá na I/16 v úseku mezi Špicí a Novou Pakou. Silnice obklopená lesy a bez zábran a svodidel jen za uplynulý rok zaznamenala 21 srážek s lesní zvěří. Na Hradecku je nejjrizikovější silnice I/11 mezi Třebechovicemi a Týništěm, na Trutnovsku se nejvíc bourá na I/37 v úseku ze Dvora Králové do Trutnova a dál na Krkonoše. Na Náchodsku by měli být řidiči opatrní především na silnici I/33 a /14, ale také například u Hejtmánkovic nedaleko Broumova.

Největší riziko srážky s lesním zvířetem hrozí hodinu před východem slunce a dvě hodiny po jeho západu. To totiž divoká zvířata nejčastěji migrují a na svých trasách přebíhají silnice. Podle statistik také přibývá srážek se zvířetem každoročně po změně času. Lidé jezdí do práce za tmy, zvířata se ale podle ludských zvyklostí neřídí.

Nejznámější poučkou poůlicistů i dopravních odborníků je se v rizikových hodinách nerozptylovat, snížit rychlost a sledovat krajnici. Nedoporučuje se také používat výstražné signály, které mohou zvěř vyplašit. Přesto se ale nehodě nelze stoprocentně vyhnout.

Ani Jan nečekal, že by se do podobné situace někdy mohl dostat. "Reagoval jsem instinktivně. Mám velké bezpečné auto, věřil jsem, že se nám nic nestane. Ale skutečně jsem se lekl," vypráví. O poznání více v šoku byla jeho přítelkyně, která srážku s mládětem srnky oplakala.

V případě, kdy zvíře na silnici vběhne a nehodě už nelze zabránit, doporučují policisté začít okamžiě brzdit a hlavně nestrhávat volant. "Náraz do zvířete sice bude silný, nicméně ne tolik, jako do stromu nebo do protijedoucího automobilu. Začněte brzdit, pokud dojde k nárazu, pokuste se zvíře trefit středem vozu, aby deformační zóny lépe tlumily váš náraz," radí mluvčí krajských policistů Iva Kormošová. V případě nehody je potřeba zavolat policii, pojišťovnu a v případě zranění také záchranku. Nedoporučuje se ke zraněnému zvířeti přibližovat, ani se snažit jej odtáhnout ze silnice, mohlo by v panice člověka zranit. V žádném případě se ale nesmí si sražené zvíře přivlastnit. Na odvoz má právo pouze myslivec, jinak by se dal považovat za pytláctví.

Ke srážce auta se zvířetem policisté vyjíždějí na jaře a na podzim někdy i několikrát denně. Méně časté, ne ale neobvyklé, jsou srážky s cyklistou nebo motorkářem. Právě střet zvířete s motocyklem stál loni v červnu na Náchodsku život třicetiletou ženu, která nepřežila pád po srážce se srnou. Řidič motorky skončil s vážným zraněním v nemocnici. Nehoda se stala nejtragičtější a nejdražší srážkou řidiče se zvířetem v roce 2021. "Nejvyšší škody jsou zaznamenány tehdy, pokud následkem střetu někdo z posádky zemře nebo se těžce zraní. Účet za tuto nehodu se blížil 25 milionům korun," doplňuje Michal Bíl, expert na problematiku srážek se zvěří z Centra dopravního výzkumu.

Centrum každoročně spolupracuje s pojišťovnou Generali na vytvoření tzv. SRNA indexu. Kromě běžných statistik vypracovávají index, který vyjadřuje průměrnou škodu při nehodě způsobené srážkou se zvěří na kilometr silnice ve zkoumané oblasti. Od dubna do září 2021 se SRNA index v Královéhradeckém kraji vyšplhal na 5 736 korun za kilometr. Nejnovější data zveřejní Generali v dubnu.

Nehody způsobené srážkou s lesním zvířetem (2010-2021)

Královéhradecký kraj .........7 852 (14,5 procent všech nehod)

okres Hradec Králové ........1 885 (10,1 procent)

okres Jičín .......1 860 (23,8 procent)

okres Náchod ...... 1 207 (12,8 procent)

okres Rychnov nad Kněžnou ..... 1 493 (22,7 procent)

okres Trutnov ..........1 407 (12 procent)