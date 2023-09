Přispět do sbírky školních pomůcek, aktovek a batohů můžete po celé září v Kostelci nad Orlicí. Probíhá v budově B za městským úřadem.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Nejen co všechno koupit, ale i za co - to teď trápí některé rodiče školáků. Sbírka, pořádaná pod záštitou místní akční skupiny Nad Orlicí, pomůže rodinám dětí z Kostelce nad Orlicí a okolí, které nemají dostatek peněz na pořízení potřebných pomůcek a dalšího vybavení do školy.

Pomůžete? Startuje druhý ročník charitativní sbírky Školákům od srdce

Sběrné místo je za budovou B Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, a to každou středu mezi 10. a 15. hodinou nebo po telefonické domluvě i v jiný termín ( na tel. 734 592 747, 799 119 161).