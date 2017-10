Salmonelóza jídelnu opravit nepomůže

Týniště nad Orlicí - Kuřecí salát si nejspíš nějakou dobu odpustí téměř šedesát dětí z týnišťské základní školy.

Ten, který snědly na začátku září jim totiž způsobil nepříjemné komplikace. Šestapadesát žáků a dvě kuchařky se nakazily salmonelózou. Přesný zdroj nákazy se již zjistit nepodaří, krajská hygiena však zjistila, že v jídelně docházelo například k nevhodnému skladování potravin.

Podle ředitele školy Milana Kajna si z toho vzali všichni poučení, vývařovna by si však podle něj zasloužila modernizaci: „Netvrdím, že její stav je stoprocentním důvodem, proč se tu salmonelóza rozšířila, ale vybavení jídelny je hodně zastaralé. Vaří se tu denně šest set obědů a není tu přitom ani konvektomat,“ uvedl ředitel.

Podle něj v tomto případě platí staré známé: všechno špatné je pro něco dobré. „Upozorňoval jsem na stav jídelny už v roce 2016. Nyní se na ni přišel podívat projektant a v roce 2018 by se snad konečně mohla rekonstruovat,“ poznamenal.

Podle starosty Týniště to však nebude tak horké. „Jestli dojde k rekonstrukci teď nedokážu říct, rozpočet se teprve připravuje. Je ale jasné, že příčinou salmonelózy není stav jídelny, ale lidská chyba. Dílčí investice nevylučuji,“ uvedl s tím, že stav jídelny tak strašný není

Příčina se už nezjistí

„Zdravotní potíže se u nemocných začaly objevovat během jednoho až tří dnů po konzumaci kuřecího salátu a projevovaly se průjmem, zvracením, bolestmi břicha a zvýšenou teplotou,“ uvedla tisková mluvčí krajské hygieny Veronika Krejčí.

Zdroj se již nikdy nepodaří určit. „Už několik let není povinností škol ani institucí, které zajišťují stravování, uchovávat laboratorní vzorky jednotlivých jídel,“ uvedl ředitel Kajn s tím, že to nechápe a nelíbí se mu to.

Zdrojem podle hygieny mohlo být přímo kuřecí maso, které bylo dodáno v několika zamrazených kartonech či se při přípravě těstovinového salátu s kuřecím masem nepostupovalo dle hygienických předpisů. Kuřecí maso mohlo také být kontaminováno některou ze dvou zaměstnankyň, u kterých byla zjištěna salmonela. Už se nezjistí, zda některá z nich měla salmonelu ještě před přípravou jídla nebo onemocněly až po jeho konzumaci. Po kontrole hygieny byly všechny nedostatky v jídelně uvedeny do patřičného stavu.