S výměnou gum nečekejte. Pneuservisy hlásí nejbližší termíny až v listopadu

Kdo zaváhá, nejede. To může brzy platit pro ty, kteří odkládají výměnu letních pneumatik za zimní až na poslední chvíli. Zákonný termín 1. listopadu se neúprosně blíží a už nyní je téměř nemožný úkol domluvit schůzku v pneuservisu do konce tohoto měsíce. Pro mnohé tak bude pořekadlo "od října do Velikonoc" jen zbožným přáním.

Většina pneuservisů objednává až na začátek listopadu, najdou se ale i výjimky. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

"Já mám termíny zaplněné. Nejbližší volný je 2. listopadu. O den dřív, pokud můžete i dopoledne," uvedla vedoucí pneuservisu v Nové Pace Doubravka Dulebová. I tyto dny se ale brzy zaplní. Letošní podzim byl zatím poměrně teplý, mnohým tedy nedošlo, že pomalu přichází doba, kdy budou zimní pneumatiky pro jízdu nezbytné. Přesto už ranní mrazíky stihly zavařit nejednomu řidiči. O uplynulém víkendu například lehká námraza na dálnici D1 způsobila hromadnou dopravní nehodu šesti aut a tří kamionů. "Nehodu jsem viděl v televizi a díky ní jsem si vzpomněl, že už je čas gumy vyměnit. Stejně to ale nestihnu do začátku listopadu," uvedl řidič Zdeněk Novák. Termín v jednom z rychnovských pneuservisů dostal až za tři týdny. Jaká je spotřeba, jak brzdí? Značení pneumatik se mění Přečíst článek › Podle Doubravky Dulebové letos lidé začali volat už na začátku října. "Už dva týdny máme plno. Zatím je čas, ranní námrazu jsem zaregistrovala jen jednou. Ti, kteří to nestihnou, budou zkrátka muset jezdit pomaleji," uvedla vedoucí Pneu servisu Duleba. V jičínském K&T pneuservisu je čekací doba ještě delší. "Máme plno, nejbližší termín je 10. listopadu," informovala operátorka servisu. Přestože zákon stanovuje období užití zimních pneumatik od 1. listopadu do 31. března, na praxi se vztahují podmínky. V první řadě musí řidič užít zimní pneumatiky, jestliže je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze její vznik vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat. Pokud tedy řidič vyjede začátkem listopadu na silnici v letních pneumatikách, když bude silnice suchá a nenamrzlá, pokutu od policistů pravděpodobně nedostane. Stále ale platí povinnost přizpůsobit rychlost a styl jízdy stavu silnice. Podle údajů Centra dopravního výzkumu (CDV) na letní pneumatiky jezdí v zimě jen minimum řidičů. Větší procento lidí ale takzvaně "dojíždí" zimní pneumatiky v létě. Na to se sice nevztahuje žádná zákonná poučka, i tak to ale může být nebezpečné. "Zimní pneumatiky mají ovšem jiné složení směsi než pneumatiky letní, tudíž nemusí být svými jízdními vlastnostmi pro používání v letních měsících a ve vysokých teplotách ideální. Vyloženě nebezpečné je použít letní pneumatiky v zimě. V mrazu zkřehnou a jejich jízdní vlastnosti se diametrálně změní," vysvětlil Martin Kulišťák z CDV ve statistickém dokumentu BESIP. Přestože do začátku listopadu zbývají ještě dva týdny a námraza se zatím vykytuje sporadicky, odborníci doporučují výměnu pneumatik nepodcenit. Zatímco za jízdu s letními, nebo lehce sjetými pneumatikami v zimním počasí hrozí na místě pokuta maximálně 2 000 korun a ve správním řízení 1 500 - 2 500 korun, za gumy sjeté pod 1,6 mm už hrozí pokuta 5 000 - 10 000 korun, 5 bodů v bodovém systému a především zákaz řízení až na 1 rok.