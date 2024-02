„Parkoviště bych opravdu uvítal, ale jak to bude, nevím. Slyšel jsem, že prý nechtějí, aby sem lidé auty jezdili. To je podle mě nesmysl, protože sem budou jezdit vždy. Buď zaparkují nebo ne, ale prostě to zkusí. Ani ekologové tady prý větší parkoviště nechtějí. Ale je ekologické, aby tady auta stála s puštěným motorem a rozjížděla se do kopce? Nebylo by lepší sem přijet, v klidu zaparkovat a vypnout motor? Jsem rozhodně pro přiměřeně velké parkoviště,“ říká Jan Lžičar, který právě našel místo na parkovišti, pouští z auta svého psa a vytahuje běžky.

„Bude velmi záležet na tom, zda budeme potřebovat stavební povolení, anebo bude stačit souhlas stavebního úřadu. Projekt chceme mít do června, během léta zažádáme o souhlas stavebního úřadu nebo o stavební povolení, které standardně trvá rok. Rádi bychom celý proces urychlili,“ popisuje Vlková.

Parkoviště by se mělo v první fázi rozšířit na pozemek patřící Janu Kolowratu Krakowskému, který již svoji jižní část vykácel. Obci patří severní část, která přijde na řadu později. Současná plocha parkoviště bude sloužit jako nájezd a výjezd na obě plochy. První zlepšení situace by mohlo nastat již v příštím roce.

„Doufáme, že se nám do příštího roku podaří zpevnit část patřící panu Kolowratovi. Je to s velkým otazníkem, ale pokud by šlo všechno ideálně, určitě to není nereálné,“ doufá starostka.

Parkoviště leží v druhé zóně Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (CHKO) a tomu odpovídala i jednání o přípravě stavby. V územním plánu se s parkovištěm počítá již několik let a maximální počet stání odsouhlasili i ochránci přírody.

„Stanovili jsme limit 250 míst s vědomím toho, že v současné době je tolik aut, že ani to zřejmě nebude stačit pro všechny zájemce. Navýšení umožníme s tím, že tam stání musí souviset se systémem parkování v celé obci a autobusovou kyvadlovou dopravou. Taková kombinace by mohla pokrýt poptávku návštěvníků. Chceme hlavně zamezit nepříjemným situacím, kdy tam lidé neukázněně parkují podél silnice a překáží tam. Značky tam jsou, ale ne všichni na ně dbají,“ říká vedoucí Správy CHKO Orlické hory David Rešl a připomíná, že se jedná o cennou lokalitu, kde není žádoucí jednolitá asfaltová plocha.

„Chceme, aby to bylo vyřešené esteticky a s přírodními prvky. Je to kompromis, ale uvědomujeme si, že je to hlavní nástupní místo na hřeben a je potřeba dát prostor pro bezpečné zaparkování. To tam v současné době není. Proto jsme s rozšířením plochy na parkování a navýšením počtu parkovacích míst souhlasili,“ vysvětluje Rešl.

VIDEO: Šerlich láká Čechy i Poláky na běžky, sjezdovky i výhledy do krajiny

Zatímco jižní část parkoviště přijde na řadu jako první, ta druhá patřící obci se bude připravovat daleko déle. Deštné musí nejprve získat povolení k vykácení stromů a plochu připravit. Zatím se neví, jaký bude mít charakter. To by měl v dohledné době upřesnit projekt a dopravní studie. Ta by ještě měla potvrdit, kolik parkovacích míst tam nakonec bude.

„Sběr dat proběhne v únoru. Studie upřesní, kolik míst bude potřeba. Je možné, že se ukáže, že jich bude stačit méně. Osobně si však myslím, že 250 stání tam nakonec bude. Je také možné, že na naší části bude zejména zázemí pro autobusy a návštěvníky, tedy sociální zařízení a nějaké posezení. To si však netroufnu předjímat. Uvidíme, co nám ukáže projekt. Necháme si zpracovat tři návrhy a vybereme ten, který bude pro všechny strany přijatelný,“ nastiňuje deštenská starostka.

Změna režimu na Šerlichu změní i parkovací poměry ve zhruba čtyři kilometry vzdáleném lyžařském středisku v Deštném. „Chceme oblast Šerlichu zpřístupnit, ale ne úplně všem. Lidé by měli využívat hlavně veřejnou dopravu. Proto chceme současně vybudovat záchytné parkoviště v Deštném,“ dodává Simona Vlková.

