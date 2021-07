Maximální kapacita je tu 1 000 osob. Testy na protilátky se neuznávají, vstoupit sem může ten, kdo splňuje alespoň jednu z uvedených podmínek: musí se buď prokázat potvrzením, že v posledních 180 dnech prodělal Covid-19 a má ukončenou izolaci, má 22 dní od uplynutí očkování první dávkou nebo zcela ukončené očkování.

V případě předložení negativního výsledku RT-PCR testu nesmí být starší 7 dnů, u antigenního testu je to maximálně 72 hodin. Případně lze využít vlastní test k samotestování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let. Více informací najdete na webu koupaliště.