"Bohužel i v našem zařízení došlo k rozšíření nákazy koronavirem. V budově Domků došlo k celkovému testování personálu i klientů a byly prokázány pozitivní testy. Rodiny všech pozitivních klientů jsou o této situaci informovány.

Děláme vše pro to, aby Vaši blízcí byli v pohodě, přesto jsme nuceni omezit péči na základní ošetřovatelské úkony. Držte nám palce!"

A obdobné starosti panují v Domově důchodců v Borohrádku. "V celém zařízení proběhlo testování všech klientů i zaměstnanců. Nákaza byla prokázána v obou skupinách testovaných, tedy jak u klientů, tak u pracovníků. Rodiny pozitivně testovaných klientů jsou o situaci informovány. V souvislosti s tím jsme byli nuceni omezit péči na základní ošetřovatelské úkony a děláme vše pro to aby se Vaši blízcí cítili co nejlépe. Děkujeme, že na nás myslíte," informoval na svých webových stránkách domov.

A také tady se objevila výzva, kterou zveřejnila mnohá jiná zařízení v regionu. Hledají se dobrovolníci, kteří by v případě krizového stavu byli ochotni pomoci zajistit chod domova. Jednalo by se o pracovníky do péče i pro zajištění ostatních provozů (kuchyň, úklid, prádelna).