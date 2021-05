„Díky zvyšujícím se počtům týdenních závozů vakcín očkování zrychluje. Máme už přes 196 tisíc osob minimálně jednou očkovaných, z nichž 57 tisíc dostalo také druhou dávku. Předpokládám, že s objemem vakcín, který do kraje dorazil tento týden, budeme mít očkováno už 217 tisíc osob,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Přinejmenším první dávku dostalo v Královéhradeckém kraji bezmála 200 tisíc osob, což je více jak 40 procent z celkového počtu (450 tisíc) obyvatel kraje starších 18 let. Tempo očkování je závislé na množství vakcíny, které stát dodává v týdenních závozech. Tento týden dorazilo do kraje přes 30 tisíc dávek. Oproti předchozímu týdnu narostl počet distribuovaných vakcín o čtyři tisíce. Kapacita krajské očkovací sítě, která je 47 tisíc vakcín za týden, prozatím stále ještě téměř dvojnásobně převyšuje počet státem distribuovaných dávek. V minulém týdnu bylo vyočkováno přes 24 tisíc dávek.

Výrazně se ulevilo hradecké Fakultní nemocnici, která postupně obnovuje běžný provoz. "Zaznamenali jsme dramatický pokles hospitalizovaných pacientů s covid19. V polovině února jsme měli 250 pozitivních pacientů, kteří vyžadovali hospitalizaci a nyní jsme kolem dvou desítek," potvrdil mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Pro péči o covidové pacienty vyhradila nemocnice v posledních měsících několik oddělení na různých klinikách. "Uvolněná oddělení po důkladné dezinfekci, vymalování a úklidu nemocnice vrací do běžného provozu, samozřejmě si ponecháváme také rezervu pro případný další nárůst počtu pacientů s Covid19,“ uvedl ředitel Vladimír Palička.

S obnovováním provozu začala nemocnice 9. dubna, kdy otevřela první z oddělení na Ortopedické klinice. Ve čtvrtek 6. května byl ukončen covidový provoz na Geriatrické JIP III. interní kliniky a také na Oddělení H III. interní kliniky. Obě oddělení by se do normálního provozu měla vrátit zhruba v polovině května. “Intenzivně pracujeme na tom, abychom veškerou neakutní péči obnovili co nejrychleji, odložených výkonů jsou za poslední měsíce řádově tisíce a pacienti potřebují naši pomoc,“ dodal profesor Palička.

Královéhradecký kraj jedním ze tří nejproočkovanějších regionů v ČR. Současně má také největší promořenost na počet oficiálně zjištěných případů. Za posledních sedm dnů v kraji přibylo 227 nových případů nákazy, což je zásadní rozdíl oproti přelomu února a března, kdy nově nakažených v kraji týdně přibylo v průměru 5 000. „Hygienici potvrdili téměř 19 tisíc případů nákazy na 100 tisíc obyvatel. Přesto je potřeba připomenout, že v našich nemocnicích je nadále zhruba šest desítek pacientů hospitalizovaných s covid-19,“ řekl hejtman Červíček.