/FOTO, VIDEO/ Návštěvníci Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou si v letošní sezoně budou moci plně vychutnat jeho obnovenou nádheru. A čeká je tu i lákavá nabídka v programu. Už 24. června jim bude průvodkyní sama hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská.

Nový kabát dostal během revitalizace Kolowratský zámek, spojovací chodba i navazující zámecký kostel Nejsvětější Trojice, jemuž vtiskl podobu proslulý Jan Blažej Santini-Aichel. | Video: Deník/Jana Kotalová

Zámecký areál v Rychnově nad Kněžnou prošel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, která byla završena revitalizací zámeckého kostela Nejsvětější Trojice, do něhož se zájemci také budou moci podívat. A třeba i v doprovodu samotné hraběnky Andrey Kolowrat Krakowské, pokud se na zámek rozhodnou zavítat 24. června.

„Bude mi velkým potěšením osobně provést návštěvníky rychnovského zámku a představit jim jeho zákoutí i střípky z naší rodinné historie. Pro rod Kolowratů je zámek domovem, a budu proto velmi ráda, když si naši hosté z návštěvy odnesou nevšední zážitek a třeba i příjemnou vzpomínku,“ říká hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská.

Kromě jedinečné prohlídky barokního areálu prohlídková trasa návštěvníky zavede do nově opravené spojovací chodby mezi zámkem a kostelem, a také do zrevitalizovaného kostela Nejsvětější Trojice ze 17. století.

Během jedné návštěvy tak účastníci uvidí první i druhý prohlídkový okruh. Společně s autentickým výkladem se mohou těšit na osobní zážitky paní hraběnky i přípitek.

Tato jedinečná akce se uskuteční v sobotu 24. června, a to v 9, ve 12 a v 15 hodin, přičemž prohlídky jsou přístupné dětem od 12 let. Zájemci by si měli pospíšit, maximální kapacita jednoho termínu je 25 osob. Vstupenky jsou v předprodeji v síti Ticketportal. Cena vstupenky je pro dospělého 399 korun, pro děti od 12 do 15 let, studenty a seniory 299 korun, zlevněné vstupné pro ZTP (po předložení průkazu) je 249 korun.