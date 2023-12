/FOTO, VIDEO/ Rychnovský zámek s muzeem a galerií bude bez bariér, díky výtahu na jehož vybudování přispěje Královéhradecký kraj 2,5 miliony korun. V přízemí vzniknou i bezbariérové toalety.

Zámecký areál v Rychnově z výšky. | Video: se souhlasem Správy Kolowratského zámku Rychnov nad Kněžnou

Vystoupat po mnoha schodech točitého schodiště až do Muzea a galerie Orlických hor v rychnovském Kolowratském zámku stojí některé návštěvníky hodně námahy a často se přitom pořádně zadýchají. Vozíčkáři a jiní hendikepovaní, kterým jejich pohybové omezení nedovolí využít schodiště, si pak doposud návštěvu zdejších prostor museli odepřít. Už v příští sezoně se to změní.

Zdroj: More.is.More

Pomůže tomu krajský příspěvek 2,5 milionu korun na vybudování výtahu, který jim umožní prohlédnout si zámek a také výstavní expozice Muzea a galerie Orlických hor sídlícího v druhém patře. Celkové náklady na výstavbu nejen výtahu, ale i bezbariérových toalet a další stavební úpravy dosáhnou výše bezmála pět milionů korun. Jak informoval kraj v tiskové zprávě, první návštěvníci se výtahem svezou už v létě 2024.

„Poptávka po návštěvě rychnovského zámku osobami se sníženou pohyblivostí v posledních letech stoupá, a to i v souvislosti s tamním sídlem Muzea a galerie Orlických hor. Nynější přístup do muzea po točitém betonovém schodišti je zcela nedostupný pro tělesně hendikepované návštěvníky a velmi obtížně přístupný pro seniory, kteří tvoří nejpočetnější návštěvnickou skupinu. Vybudování výtahu je tudíž naprosto zásadní pro zpřístupnění památky a galerie pro všechny zájemce,“ řekla náměstkyně pro oblast kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.

Deset nej zámku v Rychnově: i zdejší sídlo Kolowratů má své unikáty

Výtah s kapacitou až pro osm osob vznikne v místě stávajícího betonového točitého schodiště. Bezbariérové toalety budou k dispozici v přízemí zámku, nové bude požárně bezpečnostní řešení včetně signalizace a elektroinstalace a dojde i na truhlářské práce. Bezbariérový vstup využijí především imobilní návštěvníci, senioři nebo maminky s malými dětmi a přístupný bude také pro běžné návštěvníky.

„Vybudování výtahu bude pro naše muzeum a jeho návštěvníky znamenat zásadní kvalitativní změnu. V současné době se do našich prostor ve druhém patře běžně chodí po úzkém točitém schodišti. A to se pro mnohé návštěvníky rovná velmi náročnému sportovnímu výkonu. Výtah nám však velmi pomůže i provozně. V našich hlavních výstavních prostorách a v Orlické galerii, které jsou umístěny na zámku, se každoročně koná více než desítka výstav, což znamená neustálé stěhování sbírkových předmětů. To se díky výtahu značně zjednoduší a zrychlí. Je to pro nás trochu splněný sen,“ uvedl ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Tomáš Zelenka.

Rychnovský Kolowratský zámek má 3D model, jako první soukromá památka v Česku

Stavební práce se rozjedou na počátku roku 2024 a potrvají do konce června.

„S obtížnou přístupností svých hlavních a největších prostor se muzeum potýká dlouhodobě. Zajištění bezbariérovosti jeho galerie řeší kraj ve spolupráci nejen s muzeem, ale hlavně s majiteli zámku, jako realizátory potřebné investice. Dostupná kultura pro všechny zájemce je nedílnou součástí krajské strategie rozvoje kultury, památkové péče a cestovního ruchu,“ dodala náměstkyně Berdychová.

Zdroj: se souhlasem Správy Kolowratského zámku Rychnov nad Kněžnou

Hlavním investorem projektu a žadatelem o individuální dotaci je rodina Kolowratů.

„Velice nás těší, že vznikla možnost ve spolupráci s Královéhradeckým krajem zajistit na zámku bezbariérový přístup a toalety pro imobilní návštěvníky. Je velice málo kulturních památek v České republice, které mají vyřešený bezbariérový přístup. O to víc nás těší, že rychnovský zámek po dokončení víceleté revitalizace ukáže své krásy prohlídkových okruhů i návštěvníkům, kteří nás doposud nemohli navštívit z důvodu omezeného přístupu,“ sdělil majitel zámku Jan Kolowrat Krakowský.

Dlouho jsme se těšili, říká Jan Kolowrat Krakowský. Perla baroka opět září

Do rychnovského Kolowratského zámku, který v posledních letech prošel spolu se zámeckým kostelem Nejsvětější trojice nákladnou rekonstrukcí, zavítá za sezonu okolo 20 tisíc lidí a vybudování výtahu přispěje mimo jiné k větší přístupnosti prohlídkových okruhů.

Kolowratský zámek spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice je jedním z největších a nejkrásnějších barokních celků v Čechách. V areálu zámku má výstavní prostory a exposici Muzeum a galerie Orlických hor. Galerie dokumentuje české výtvarné umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti, a to se zaměřením na díla, která místem vzniku, námětem nebo osobou autora mají vztah k regionu Orlických hor a Podorlicka. /Zdroj: KÚ KHK/

s využitím tiskové zprávy