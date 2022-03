Panika, která se rozpoutala kolem covidu, zdražování energií a nejnověji i válečný konflikt na Ukrajině. To všechno vyvolalo strach, který o to více prožívají lidé v osamocení. Pro některé z nich je tato nálož na psychiku příliš velká. Zvládnout ji pomáhá nezisková organizace Od5k10, která se už více než dvacet let věnuje v rámci Občanské poradny Rychnov nad Kněžnou lidem ohroženým sociálním vyloučením. Už koronavirová pandemie a s ní spojené lockdowny vyslaly jejím členům signál, že nejohroženějšími skupinami obyvatel regionu jsou v tomto ohledu senioři a zdravotně postižení, kteří v mnoha případech neutváří vztahové vazby napříč společností a žijí tak v osamění.

„Na základě toho hledají smysl života, pochybují o svém uplatnění a přínosu pro společnost. V této souvislosti dochází následně ke zhoršení jejich zdravotního a psychického stavu, což někdy vede i k těm nejtemnějším myšlenkám. Proto jsme dospěli k názoru, že je potřeba tento problém řešit,“ vysvětluje důvody vzniku sociálně aktivizační služby Patmos Martin Vlasák, ředitel neziskové organizace Od5k10.

O službě Patmos



Zaměřuje se na obnovu a navázání nových společenských kontaktů u lidí ohrožených sociálním vyloučením, mezi něž patří zejména senioři a zdravotně postižení. Poskytuje jim bezplatnou terénní službu formou psychické podpory, kdy se je snaží motivovat k navázání nových sociálních kontaktů. Ty pro ně mohou představovat nový impuls do života. Kontakt pro zájemce o službu: Jana Suchá, vedoucí terénní služby, tel. č.: 606 478 525.

Bezplatná terénní služba je zaměřená na podporu psychického rázu. Její pracovníci se snaží v první řadě vytrhnout seniory z jejich izolace a motivovat je k navázání nových sociálních kontaktů.

„Propojují je s dalšími lidmi a kluby, kde mohou najít volnočasové vyžití. Zároveň jsou ovšem připraveni vyslechnout jejich příběhy, které nemají komu říct, pomoci jim s řešením rodinných konfliktů, asistovat při komunikaci s úřady a jinými institucemi, poradit s různými problémy a také je chránit před podvodníky. Domníváme se totiž, že právě osamělost a touha si s někým popovídat jsou důvodem, proč se často stávají obětmi podvodných činů,“ podotýká Vlasák.

Sdílená starost - menší starost

Jak prozrazuje, v současné době se na pracovníky organizace obracejí hlavně lidé, kteří řeší energetickou chudobu, dodavatele poslední instance a žádost o příspěvek na bydlení: "Co se pak týče konfliktu na Ukrajině, jsme schopni jim poskytnout bezpečný prostor, kde mohou vyslovit své obavy, hněv, zklamání. Samozřejmě nejsme službou, která by zaměstnávala psychology, jsou to sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, ale jsou schopni těmto lidem pomoci to, co se děje, zpracovávat, a ukázat jim, že je normální mít nějaké obavy, ale nemusí jim zcela podlehnout. Sdílená starost - menší starost platí i tady. Myslím, že, že když tito lidé už mají někoho, s kým si o tom mohou promluvit, lépe to vstřebají."

Situace je o to horší, když se lidé ocitají pod palbou negativních zpráv.

O Nadačním fondu ŠKODA AUTO:



Nadační fond ŠKODA AUTO byl založený v roce 2018 s cílem zatraktivnit mladoboleslavský region. V roce 2021 rozšířil své aktivity i do zbývajících lokalit automobilky – Rychnovska a Vrchlabska. Během tří let svého působení v těchto regionech podpořil přes 200 konkrétních projektů a studií. Mezi jeho priority patří rozvoj občanské společnosti a veřejného prostoru, podpora kultury, zdravotnictví a sociálních služeb.

"Ta neustálá přítomnost zpravodajství, jakkoli je dobrá, někdy působí, že lidé jsou pod velkým tlakem. Dnes jsem měl shodou okolností primární prevenci v Solnici, kde byly tři ukrajinské děti, a viděl jsem, jak se jim uleví, když se jim otevře úplně jiné téma a chvíli to nemusí řešit. Tím nijak nechci snižovat důležitost toho, co se na Ukrajině děje, sám to sleduji a určitě i mě to emočně zasahuje. Je dobře, když lidé své problémy řeší a nenechají se tím úplně pohltit. A v tom jim naši pracovníci dokážou pomoci," vysvětluje Martin Vlasák.

Organizace už oslovila praktické lékaře v Rychnově nad Kněžnou, které o službě informovala. Jsou to totiž právě oni, na něž se lidé se svými obavami obracejí. Mohou je tak na službu Patmos a terénní pracovníky odkázat. "Máme také svoji databázi a máme přísun klientů od sociálních pracovníků na městech. Vědí, kdo se s čím pere a kdo by mohl službu využít. Chystáme se i do vzdálenějších obcí v Orlických horách, protože máme pocit, že tam je spousta osamělých lidí, kteří by tu službu uvítali. Zvlášť, když je zdarma," říká ředitel neziskové organizace Od5k10.

Služba se seniorům a zdravotně postiženým na Rychnovsku otevřela od začátku letošního roku, a to i za podpory Nadačního fondu ŠKODA AUTO, který poskytl organizaci Od5k10 finanční příspěvek v rámci grantové výzvy Region bez bariér. „Člověk je společenská bytost. Utvářením lidských vztahů se rozvíjí a naplňují potřeby, které jsou v životě nejdůležitější. Proto vnímáme pomoc osamělým lidem z řad seniorů a zdravotně postižených jako velmi důležitou. Věříme, že prostřednictvím služby Patmos dokážou tyto potřeby naplnit a dostanou tak nový impuls do života,“ říká ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO Ladislav Kučera.

Ten oceňuje i skutečnost, že na počátku všeho byla iniciativa samotných obyvatel, kteří se v rámci organizace rozhodli dobrovolně spojit síly a pomoci svým spoluobčanům: "Jde tak o pokračování moderního trendu, kdy dochází nejen k rozšíření nabídky poskytovaných služeb pro obyvatele regionu, ale také k propojování rychnovské komunity. To jen dokládá, že služby tohoto typu mají jednoznačně smysl. Zároveň to jsou další důvody, proč je chceme v rámci našeho fondu podporovat i nadále.“

Generace propojí nový klub i církevní školka

Od5k10 má v plánu příští rok otevření klubu v Rychnově, kde by se klienti, ale třeba i další jejich vrstevníci mohli setkávat a účastnit se společných programů. Cílem je vytvořit vícegenerační prostor, kde by se na organizaci mohly podílet také rodiny s dětmi a mladí dobrovolníci. Martin Vlasák je přitom zároveň správcem Sboru Jednoty bratrské v Rychnově, která za organizací stojí. "Jako Sbor Jednoty bratrské bychom kromě toho chtěli v Rychnově nad Kněžnou otevřít církevní mateřskou školu, kde bychom čiperným seniorům nabídli možnost stát se dobrovolníky, například by dětem před spaním četli pohádky, protože vnímáme, že všechny projekty vícegeneračního propojování jsou moc fajn," dodává.