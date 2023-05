Rychnovský Kolowratský zámek má 3D model, jako první soukromá památka v Česku

/FOTO, VIDEO/ Na Rychnovsku má svůj 3D model v digitálním světě potštejnský hrad nebo vojenská pevnost Hanička, vamberecký kostel s kryptou a nyní nově i Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou. Ten je vůbec prvním soukromým zámkem v Česku, který se touto novinkou může pochlubit.

Kostel ve virtuálním 3D světě. | Foto: more is more