/FOTO, VIDEO/ Na Rychnovsku má svůj 3D model v digitálním světě potštejnský hrad nebo vojenská pevnost Hanička, vamberecký kostel s kryptou a nyní nově i Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou. Ten je vůbec prvním soukromým zámkem v Česku, který se touto novinkou může pochlubit.

Díky vzniklému 3D modelu si návštěvníci mohou prohlédnout nejen jeho současný stav, ale také proměny zámeckého areálu v průběhu času. A pracovalo se tady do detailů.

„Je to vynikající příležitost, jak návštěvníkům nabídnout pohled do baroka, renesance i současnosti. Zpracování 3D modelů ukazuje historii pohledem našich předků. Vrací se do doby, kdy na místě současného zámku stával hrad a postupně mohou uživatelé aplikace vidět například dnes už zapomenutou piaristickou kolej nebo spojovací krček nad Kolowratskou ulicí, mezi zámkem a jízdárnou,“ říká majitel zámku Jan Kolowrat Krakowský.

Digitální kopie exteriéru zámku a detailní kopie zrekonstruovaného kostela vznikly pomocí lidarového skenování a fotogrametrie. Tyto metody umožňují vytvořit přesný 3D model budov a terénu.

Zámek, spojovací chodba i zámecký kostel se nyní pyšní novým kabátem. V minulosti tu stávala také piaristická kolej, která v dubnu 1918 vyhořela. Díky triangulaci a fotogrametrii bylo možné na základě starých fotografií rekonstruovat i její velikost a umístění.

3D rekonstrukci barokní podoby kostela a zámku, ale také 3D uměleckou interpretaci renesanční podoby kostela vytvořila ve spolupráci s historiky společnost More.is.More.

Návštěvníci si mohou prohlédnout 3D modely v kiosku, který běží na nejnovější verzi Unreal engine. Tento program je známý zejména jako platforma pro nejnovější a nejnáročnější herní tituly, ale používá se také pro takzvanou virtuální produkci.

Kromě 3D modelů jsou k dispozici také videa, která obsahují digitální záběry. V budoucnu mohou 3D data najít celou řadu dalších využití, například pro dnes populární 3D tisk, nebo ve virtuální a rozšířené realitě. Díky tomu se stává možné prozkoumávat historický zámek jako součást nových, inovativních zážitků pro návštěvníky.

„Díky digitalizaci zanecháváme budoucím generacím záznam současnosti v takovém detailu a rozlišení, který nemá v historii obdoby. Vy se dnes se podíváte na sto let starou fotografii, za sto let se někdo podívá na digitální kopii dneška.“ říká technologický ředitel George Pinkava.