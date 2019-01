Rychnov nad Kněžnou – Jedna z dominant rychnovského Starého náměstí, hotel Havel, se dostal i na pořad nedávného jednání zastupitelstva města.

Hotel Havel. | Foto: Deník

Vedení Rychnova nad Kněžnou na něm potvrdilo svůj zájem pokračovat v dosavadním způsobu fungování tohoto zařízení. To znamená, že jej i nadále bude provozovat samo.



K městskému majetku se přiřadil i nově uvolněný podíl v této společnosti v hodnotě dvaceti tisíc korun. Město je v současnosti stoprocentním vlastníkem hotelu.



Navíc radnice poskytne své společnosti půjčku do výše jeden a půl milionu korun. „Hotel čerpal u jedné z bank půjčku, která byla kryta směnkou. Dlužná částka byla uhrazena, a tak město poskytlo na provozní výdaje hotelu půjčku ze svých prostředků,“ uvedl Jan Skořepa, starosta Rychnova nad Kněžnou. Peníze tak poputují na běžný provoz, nikoliv na nové investice. Splatnost půjčky je na konci roku 2014.



Další z bodů jednání zastupitelstva, které se týkaly městem vlastněného hotelu, byl věnován sloučení dvou samostatných společností.





Samostatným bodem na jednání zastupitelstva byla totiž fúze společností hotel Havel a Školní jídelna Rychnov nad Kněžnou. Jejich sloučení však nebude mít žádný výraznější dopad.



„Dojde pouze ke sloučení jedné živé a jedné mrtvé společnosti, čímž se zabrání řetězení společností. Město totiž vlastní stoprocentní podíl ve společnosti hotel Havel a ten je naopak vlastníkem firmy Školní jídelna RK, s. r. o., kterou mu město prodalo v roce 2006. To už je ale v současnosti jen vyprázdněná firma, protože její poslání již dříve převzala nová příspěvková organizace,“ vysvětlil důvod odsouhlasené změny starosta Jan Skořepa.

Vyberou jednatele

K jedné významné změně ale přesto v dohledné době dojde. Již před časem vyhlásilo vedení města výběrové řízení na neobsazené místo jednatele hotelu Havel. Výběr úspěšného kandidáta se v těchto dnech blíží do svého finále.

„Komise z poslaných nabídek vybrala tři nejvhodnější kandidáty, kteří se přijdou osobně představit v příštím týdnu. Součástí pohovoru bude i prezentace jejich záměru na směřování hotelu,“ uzavřel starosta. Avizovaná schůzka na radnici se uskuteční ve čtvrtek a v průběhu měsíce dubna by podle všeho mělo být rozhodnuto o novém jednateli společnosti.



Původně předpokládaný termín nástupu, který byl již prvního dubna, se tak s největší pravděpodobností o nějaký čas odloží.



Vítězi výběru to ale nemusí příliš vadit, protože napříště dostane příležitost realizovat své představy v jednom z nejvýraznějších ubytovacích a stravovacích zařízení v okresním městě. Proto byla také výběrová kritéria nasazena dost vysoko.



Uchazeč musel například doložit tříletou praxi při vysokoškolském vzdělání nebo pětiletou při středoškolském. Pracovní zkušenosti ale musely být v oblasti ekonomie, gastronomie nebo technologie potravin. Vedle toho musel zájemce o post prokázat i jazykové schopnosti a zkušenost s vedením adekvátně velkého hotelu.