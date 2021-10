„Bohužel náš provoz bude i nadále částečně omezen. Vířivka a dětské brouzdaliště zůstávají mimo provoz. Na základě této skutečnosti Vám nabízíme slevu na základním jednorázovém vstupném 10 procent a pro permanentkáře je připravena dobíjecí akce, kdy k zakoupenému kreditu získáte 10 procent z dobíjené částky navíc. Obě akce potrvají po celou dobu výše uvedeného omezení,“ informoval provozovatel.

Vrací se také oblíbené akce Plavání se ZPŠ a seniorské středy. Otevírací doba je od tohoto týdne od pondělí do čtvrtku od 14 do 21 hodin, v pátek od 10 do 21 a v sobotu a neděli od 9 do 21 hodin. Poslední vstup turniketem do areálu je umožněn v 19.45. Kondiční plavání je v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 5.30 do 7.30.

Obnoven je provoz kojeneckého bazénku a funguje také sauna.