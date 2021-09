Na zemi jsou ještě vidět kousky ohořelých kabelů. Podstatně více seškvařených součástek se však skrývá za dvířky skříně s veškerým ovládáním, bez něhož jednotlivé bazény nemohou fungovat. Druhá skříň je také na odpis. V noci z pátku na sobotu ve strojovně Krytého bazénu v Rychnově nad Kněžnou hořelo a návštěvníky nyní u vchodu "vítá" oznámení, že je z technických důvodů do odvolání uzavřen. Další ránu v covidové době zařízení uštědřil požár, který ho uvrhl do další nucené odstávky.

"V pátek v deset hodin večer se zavřel bazén a strojník po kontrole celého pracoviště odešel. Hasiče zavolal asi v jedenáct hodin pán, který šel kolem se psem a ucítil zápach spáleniny. Došlo k zahoření elektrorozvaděče ve strojovně, v podstatě centrálního rozvaděče, který ovládá veškeré bazénové technologie od teplot, přes řízení chlorování, úpravy vody, po spouštění atrakcí," vysvětluje technik bazénu Milan Koráb.

Náklady na opravu ještě nejsou přesně vyčísleny. Podle předběžných odhadů se však škoda bude pohybovat ve výši okolo dvou milionů korun.

"A to jenom na zařízení, nepočítáme do toho pro nás následné škody, které pramení z toho, že bazén musí být uzavřený. V září navíc začínají kurzy plavání pro školy," upozorňuje technik.

Jak dlouho odstávka potrvá?

"Řekl bych, že míček není na naší straně hřiště. Všechno se odvíjí od dodávky všech nových komponentů. U elektrokomponentů by to problém být neměl, ale ovládací stanice jsou dodávány z Anglie a podobně jako v jiných odvětvích průmyslu teď nejsou. Podobná škoda se stala na jiném bazénu a dozvěděli jsme se, že lhůta pro dodání je dva měsíce. Nám však přislíbili, že by to mohli dodat snad do tří týdnů. Pak je ale třeba počítat s týdnem na "pospojování" a přehrání programů a všeho. Měsíc odstávky je tak optimistický výhled," dodává Milan Koráb.

Malé bazény bylo nutné vypustit. Provozovatelé doufají, že k tomu samému nebudou muset sáhnout i v případě velkého bazénu, jeho opětovné napouštění by znamenalo další vysoké náklady navíc.