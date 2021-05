Ještě v pátek dopoledne přitom jejich provozovatelé byli jako na jehlách. A to kvůli dřívějšímu prohlášení, že by hosty měli kontrolovat sami, na což ani nemají podle zákona právo. Oprávnění ke vstupu nakonec bude muset host doložit až při případné kontrole hygieniky nebo policisty.

Některé restauratéry přitom podmínky a nejasnosti kolem nich přiměly k rozhodnutí, že po neděli nechají zavřeno.

"Čtyři lidi u stolu, rozestupy 1,5 metru… Otevřít za současných omezení a klimatických podmínek zahrádky bude pro hospodské nerentabilní. A pak to napětí, kdy v pondělí se má otevírat a vláda teprve v pátek řekne, kdo vůbec bude kontroly hostů provádět, přitom jsou to věci pro provozovatele velice důležité, jestli otevření zahrádek má pro ně vůbec význam. Já jsem to vyhodnotil tak, že dokud se nezlepší podmínky pro návštěvu restaurací, klidně oželím ještě týden, 14 dní," uvedl majitel motelu Roubenka v Týništi nad Orlicí Stanislav Kubánek.

Okénkový prodej ani nezaváděl, podle něj se na řadě míst nevyplatil. "Pro všechny kolegy, s nimiž jsem o tom mluvil, bylo jediným argumentem proto, proč to dělali, že zůstávali v kontaktu se zákazníky. Při porovnání, kolik bylo okének v provozu loni a letos, spadlo to o nějakých 30 procent. Provozovatelé to vyhodnotili jako nesmysl," poukazuje Stanislav Kubánek.

Sám prý už přemýšlel o tom, jestli nezachovat pouze penzion se snídaní a běžný provoz nezrušit. Jak připomíná, už dříve byl kvůli rozvoji kvasinské automobilky problém sehnat zaměstnance. Teď je situace ještě horší. Lidé odešli brigádničit, do jiných odvětví a obory jako je gastronomie, kde po zkušenostech posledního roku cítí nejistotu, je nijak netáhnou.

Jinde se zahrádky v pondělí otevřou, třeba ta u vyhlášeného deštenského penzionu s restaurací Kozí chlívek či u Společenského domu v Solnici. U Zelingerů v Dobrušce rozhodne počasí. Určitě pak od úterý bude možné vyrazit na zahrádku Toniovy kavárny a restaurace u Nového zámku v Kostelci nad Orlicí.

"Budeme se snažit vyjít vstříc všem těm nařízením, nechceme je porušovat. Máme pocit, že je třeba být obezřetní, ale otevřít už chceme. Už je to dlouhé. Pondělky máme standardně zavřeno, proto běžný provoz začneme od úterý. Bohužel nám do tohoto dlouho očekávaného otevírání počasí nepřeje, ale to se nedá nic dělat. Budeme doufat, že se umoudří. Poslední víkendy jsme už měli otevřené okénko, ale bez možnosti se posadit. Bylo sluníčko a lidí tu byla spousta. Těší se, jsou lační po možnostech, které si už dlouho neužili," říká Kristian Kinský.

Dobrou zprávou pak návštěvníky zahrádek pak je, že z konečného znění opatření vypadl zákaz provozovatelům zahrádek poskytovat hostům internetové připojení. Týká se to přitom i velkých obchodních center.

Pravidla pro fungování zahrádek od 17. května

Mezi návštěvníky musí být rozestup 1,5 m (s výjimkou těch sedících u jednoho stolu).

U jednoho stolu mohou sedět max. 4. Výjimku platí pro osoby ze společné domácnosti.

Jedná-li se o dlouhý stůl, lze k němu usadit více osob, ale mezi skupinkami nejvýše 4 osob je odstup 1,5 m.

Hosté musí být usazeni ne méně než 1,5 m od kolemjdoucích (neplatí v případě dělící pevné bariéry).

Při kontrole ze strany policie či hygieny je třeba se prokázat potvrzením o negativním výsledku antigenního či PCR testu, případně musí host doložit, že byl očkovaný nebo že prodělal covid-19.