„Přihlášky už jsou odevzdané, příprava jde v pohodě, tak to snad dobře dopadne. V matematice jsou pro mě těžké hlavně slovní úlohy, lépe jsem na tom s počty. Myslím si, že matika bude užitečná i v životě, nejde jen o rovnice, ale i možnost si sám věci spočítat,“ uvedl deváťák Adam Vojáček z Rybné nad Zdobnicí, který si vybral obor autoelektrikář na rychnovské průmyslovce.

V čele středních škol s uchazeči s nejlepšími výsledky z češtiny a matematiky v okrese jsou obě gymnázia v Rychnově a Dobrušce. To rychnovské letos otevírá dvě třídy čtyřletého gymnázia po třiceti dětech a jednu osmiletou třídu s třiceti žáky.

„Na nižší gymnázium se dostává každý třetí uchazeč, momentálně máme 92 přihlášek. Na čtyřleté máme 131 přihlášek, takže přijmeme zhruba každého druhého,“ uvádí ředitelka Gymnázia Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou Pavlína Školníková. Státní přijímací zkoušku z českého jazyka tam zvládli uchazeči v průměru na 72,8 procenta, z matematiky pak na 53,3 procenta.

Adepti o studium mohou získat body za výsledky v matematice a češtině, ale přihlíží se i k dalším kritériím. „Test z češtiny a z matematiky je za 50 bodů. Zohledňujeme také prospěch, za samé jedničky je 25 bodů. Další body dáváme za umístění v olympiádách a soutěžích, které pořádá ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci musí dosáhnout alespoň 40 bodů, aby splnili přijímací zkoušky, ale přijatí studenti jich samozřejmě dosáhnou více,“ upřesňuje Pavlína Školníková a zamýšlí se nad otázkou, proč by si deváťáci měli vybrat právě rychnovské gymnázium.

Jedním z důvodů by mohla být možnost vyzkoušet si studium v zahraničí. „Máme akreditaci programu Erasmus+ až do roku 2027, díky níž žáci vyjíždějí na krátkodobé i dlouhodobější pobyty do zahraničí, kde studují v cizím jazyce. Studenti jsou také úspěšní v matematických, jazykových či například chemických olympiádách.“

Kritéria pro přijetí upřesňují jednotlivé školy na svých internetových stránkách.

Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou: prof. Hynek Vysoký (1860-1935) - první profesor archeologie a ředitel Archeologického ústavu

Otmar Vaňorný (1860-1947) - překladatel antické poezieJiří Guth-Jarkovský - spisovatel, člen Mezinárodního olympijského výboru

Karel Plachetka (maturoval 1899) - ornitolog (jeho bohaté sbírky jsou uloženy v Rychnově nad Kněžnou)

Jan Blahoslav Čapek (maturoval 1922) - docent UK v Praze, od roku 1945 prof. české řeči a literatury na FF UK v Praze

Jiří Šlitr (maturoval 1943) - právník, výtvarník, hudební skladatel a zpěvák, člen divadla Semafor Dva a půl roku zde studoval i olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle. Gymnázium Dobruška Miloň Čepelka - básník, tvůrce haiku, prozaik, textař, herec, zpěvák, scenárista, moderátor a cimrmanolog - spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana

Jiří Mach - regionální historik, spisovatel a bývalý ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce

A možná by se našly i další osobnosti

Ještě o něco úspěšnější byli v průměru uchazeči o studium na gymnáziu v Dobrušce, kteří dosáhli 72 procent v češtině a 59,3 procenty v matematice. Z kapacitních důvodů tam letos mohou přijmout celkem 60 žáků.

„Budeme proto otvírat jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého studia. Zájem je samozřejmě vyšší, ale větší počet studentů je nad naše možnosti,“ vysvětluje ředitelka Gymnázia Dobruška Lenka Hubáčková a připomíná, že absolvování gymnázia předpokládá další následné studium. „Žákům bych proto poradila, aby si naši školu vybrali za předpokladu, že chtějí pokračovat dále na vysoké škole. Ukončit vzdělání gymnáziem není úplně vhodná varianta.“

Studenti v Kostelci doučují budoucí spolužáky

Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí nabízí tři čtyřleté maturitní obory a stejně jako v minulých letech letos otevírá vždy po jedné třídě s třiceti žáky. I tady zájem o studium ekonomického lycea, obchodní akademie a informačních technologií převyšuje poptávku. Škola eviduje tři stovky přihlášek na necelou stovku volných míst, velká část deváťáků zvolila ze tří možností výběru školy dva obory v té kostelecké.

Ředitelka Renata Čermáková jim radí, aby ještě zapracovali na přípravě na zkoušky a připomněla, že pokud v něčem tápou, pořád je čas na doučení.

„Doporučila bych jim, aby přípravu nepodcenili a pracovali na testech, ať už doma nebo v rámci doučování. Ještě nějaký čas zbývá k tomu, aby získali větší jistotu,“ uklidňuje.

Kostelecká „obchodka“ pro uchazeče pořádá třetím rokem i přípravu na přijímací zkoušky z matematiky. Zájem o trénink na přijímačky z nejobávanějšího předmětu byl veliký. Během dvou dnů se v listopadu loňského roku kapacita 34 žáků naplnila. Od té doby chodí na doučování jednou týdně ve dvou skupinách na hodinu a půl. Podílejí se na něm i studenti školy.

„Děti ze základek pracují samostatně na jednotlivých okruzích nebo zkrátka počítají, a naše děti mezi nimi chodí, radí jim a snaží se vysvětlit, jak na to. Vědí ze své zkušenosti, co by dělali jinak a předávají tak své matematické znalosti,“ popisuje Renata Čermáková a doplňuje, že poslední sobotu před přijímačkami příprava vyvrcholí závěrečným soustředěním.

Svou radu deváťákům posílá i ředitelka rychnovského gymnázia Pavlína Školníková: „Ať si pečlivě projdou loňské testy Cermatu, nepanikaří a zachovají chladnou hlavu.“