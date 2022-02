"Sbírku organizuje město Rychnov nad Kněžnou a zapojila se do ní i Dobruška, Kostelec nad Orlicí a Týniště nad Orlicí. Sběrné místo v Rychnově nad Kněžnou bude ve Společenském centru v prostorách po očkovacím centru. Cílem je shromáždit základní materiál a hygienické potřeby, které aktuálně chybí lidem ve válce zasažené oblasti. A tak nadcházející víkend můžete výše uvedené věci nosit na sběrná místa v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce, Kostelci nad Orlicí a Týništi nad Orlicí. V pátek od 18 do 20 hodin, v sobotu od 15 do 20 hodin a neděli od 9 do 12 hodin," informoval za organizátory sbírky Jan Dušek.