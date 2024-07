Modernizace železnice umožní další rozvoj průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. Práce by měly začít ke konci letošního roku, hotovo by pak mělo být do tří let, do konce roku 2027.

„Celková předpokládaná hodnota prvních dvou etap je 2,5 miliardy korun. Délka celého modernizovaného úseku přesahuje 20 kilometrů. Cílem projektu, rozděleného do tří etap, je vedle zatraktivnění osobní dopravy také zvýšení podílu železnice na zásobování výrobních závodů v průmyslové zóně Solnice/Kvasiny. Projekt zahrnuje rekonstrukci nástupišť a instalaci nových informačních systémů na zastávkách Lípa nad Orlicí a Čestice, pro cestující tam vznikne také bezbariérový přístup. Kapacitu trati zvýší nové výhybny Rašovice a Tutleky. Narovnání některých oblouků umožní zvýšení rychlosti vlaků až na 120 kilometrů v hodině,“ informovala v tiskové zprávě mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová s tím, že most přes řeku Bělou v Častolovicích projde celkovou přestavbou.

Nová zastávka Lipovka a překladové nádraží

Velká změna čeká úsek mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí, na němž přibude zastávka Lipovka.

„Stanice Solnice se pak rozšíří o nákladové nádraží, které bude tvořit celkem deset kolejí. Během jednotlivých stavebních etap bude probíhat výstavba základů stožárů, následně se natáhne trolej v celém úseku Týniště nad Orlicí – Solnice. Vlaky budou využívat střídavou napájecí soustavu,“ uvedla mluvčí Správy železnic.

Realizace všech staveb je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027.

