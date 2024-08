Hotová je hrubá stavba a dokončuje se instalace rozvodů plynu, elektřiny, vody, počítačových sítí, tedy to, co je nejméně vidět, ale zároveň je pomalu nejpracnější. Jsou osazena okna a probíhá montáž zateplovacího pláště budovy.

Bude to totální změna v našem fungování. Veškerou akutní péči soustředíme do nového monobloku. Předpokládám, že pacienti budou, stejně jako my, příjemně překvapení, že je tu něco nového, co nemá široko daleko obdoby. Věřím, že ocení, jakou mají k dispozici pro sebe a své blízké zejména moderní a neposlední řadě i hezkou nemocnici.

Jak využijete uvolněné pavilony?

Současné budovy chirurgie a ortopedie předpokládáme po odstěhování do nových prostor využít dále pro neakutní a návaznou péči, kterou na základě demografického vývoje budeme stále více všichni postupně potřebovat, protože populace nevyhnutelně stárne. Sice akutní medicína je čím dál rychlejší, ale následný návrat pacienta z nemocnice do domácího prostředí vyžaduje pořád stejně dlouhý čas.

Kapacity sociálních služeb a léčeben dlouhodobě nemocných jsou omezené a my chceme pacientům dopřát určitý komfort, aby se u nás nejenom více zrehabilitovali, ale aby současně tento darovaný „prodloužený“ čas mohli využít s naší pomocí k plánování svého návratu. V současné době permanentně řešíme umístění našich pacientů ve stavu, kdy už pro ně již z pohledu akutní medicíny nemůžeme více udělat, ale oni se zároveň potřebují ještě doléčit.

Znamená to tedy, že modernizace nemocnice bude pokračovat i po dokončení současného projektu?

Spíše bych řekl, že to bude logické pokračování toho, kam naše nemocnice bude dále směřovat, a mohla si tak současně zachovat i ekonomickou udržitelnost. Rekonstrukce stávajících budov nebudou až tak výrazné a nákladné, protože jsou již atestované pro poskytování zdravotní péče. Úpravy vnitřních prostor tak, aby lépe vyhovovaly neakutní péči, budou samozřejmě daleko jednodušší. Nepotřebujeme tudíž potřebné kapacity nově a nákladně budovat někde jinde. Jsou již součástí areálu nemocnice.

Jak zajistíte personální fungování nového pavilonu. Bude potřeba více lékařů a zdravotníků?

Počet personálu máme současné době stabilizovaný a bude dostatečný i pro provoz v novém multioborového pavilonu. Samozřejmě dílčí problémy máme také, stav této oblasti ve zdravotnictví není v rámci celé republiky dlouhodobě dobrý, ale pracujeme s tím. Důležité pro nás je, že nová kapacita nebude mít nároky na zvýšení počtu lékařů a sester.

Přesto hledáte nové lidi?

To je naprosto logická aktivita daná přirozenou fluktuací zaměstnanců, kterých máme okolo pěti set. Nemůžeme usnout na vavřínech a permanentně usilujeme o to, aby se o nás vědělo a byl zájem u nás pracovat.

V rádiu jsem slyšel vaši reklamu lákající nový personál na práci v regionu. Je podle vás Rychnovsko pro lékaře a sestry lákavé?

Jsem patriot a region se mi zdá skutečně stále více atraktivní. Mám radost, když se koukám z oken nemocnice, jak pokračuje výstavba a jak Rychnov vzkvétá. Dle mého názoru již region automobilku Škoda Auto akceptoval, naučil se s ní žít a využívá příležitosti, aby Rychnovsko bylo stále lepší místo pro život.

Mladí díky tomu z regionu tolik neodcházejí, což se koneckonců hodí i vám. Jak to vidíte vy?

Samozřejmě. Jsem optimista a myslím si, že Rychnovsko má potenciál, aby se trochu vymknulo současné demografii a zařadilo se mezi regiony, kde stárnutí populace a vylidňování není tak výrazné jako jinde.

Zmínil jste výhled z oken nemocnice, který je díky údolí řeky Kněžná a rychnovskému zámku opravdu působivý, a z nové budovy bude ještě o něco zajímavější. Naopak při pohledu z centra bude pavilon novým prvkem.

S tím naprosto souhlasím. Musím potvrdit, že výhled na zámek je skutečně pěkný. Co se týká naopak pohledu na nemocnici jsem přesvědčen, že pavilon je architektonicky střízlivý, funkčně zdařilý a do krajiny citlivě a vyváženě zapadá.

