„Den nebo dva dny před zprovozněním kamerového systému přišla paní, že jí někdo odřel auto, a když se mluvilo o kamerách, jestli to nezachytily. Ale bohužel ještě nebyly v provozu. Přebírali jsme je 12. listopadu loňského roku," říká starosta Doudleb nad Orlicí Ivan Keprta.

Starosta: Sledovat lidi nechceme

Ten přitom poukazuje i na nárazové případy vandalství z minulosti, kdy v Doudlebách řádili sprejeři a působili škody, či krádeže okapů ze zámku a u školy. „Jsou tu pak dopravní přestupky a další věci, kvůli kterým jsme kamerový systém pořídili. Kamery jsou instalované na sedmi místech v centru Doudleb. Rozhodně jimi nechceme cíleně sledovat lidi. Záznamy z kamer budou uložené, zamčené, ale pokud by kdokoli přišel s nějakým podnětem, například že došlo ke krádeži, můžeme se na ně podívat, jestli nezachytily třeba někoho, kdo by z místa v inkriminovanou dobu něco převážel," vysvětluje starosta.

V sousedním Kostelci nad Orlicí mají s kamerovým systémem dobrou, už mnohaletou zkušenost policisté. V loňském roce se rozšířil o nově vytipovaná místa, a to díky prostředkům získaným v souvislosti s tím, že ve městě působí pobytové středisko pro uprchlíky. Žádné větší problémy s jeho obyvateli se sice v poslední době neobjevily, kamery přesto policie, ať už městská či ta státní, hojně využívá k objasnění i těch méně závažných případů. Ať už jde například o popíjení alkoholu na veřejnosti, kdy získat usvědčující důkaz bývá obtížné.

„Pod dohledem je centrum Kostelce nad Orlicí, tedy Palackého a Jiráskovo náměstí, dále okolí sokolovny, páteřní komunikace, která prochází Kostelcem nad Orlicí - od technických služeb až po prodejnu Zuzka, železniční přejezd, lokality u škol a jelikož se tady poměrně velkým nákladem vybudovalo nové sportovní zařízení - je tu opravený stadion a vzniklo tam workoutové hřiště a skate park, tak jsou také pod dohledem kamer," vypočítá jednotlivá místa velitel Městské policie v Kostelci nad Orlicí Petr Černohorský.

Kamerový systém využívá i obvodní oddělení Policie ČR v Kostelci nad Orlicí, zejména v době, kdy zaměstnanci městské policie nejsou ve službě.

„Díky kamerovému systému se nám ve spolupráci s dopravní policií podařilo objasnit například také drobnou dopravní nehodu na Palackého náměstí nebo to, když nám mládežníci házeli do plastových odpadkových košů dělobuchy. Koš byl vždycky zničený a náklady na nový byly přes dva tisíce korun. Jde převážně o porušování nařízení a vyhlášek města. Z mého pohledu, člověka, který se má starat o pořádek v obci či ve městě, kamerový systém určitě smysl má," dodává Petr Černohorský.

Kamery dohlédnou i na Solnici

V Rychnově nad Kněžnou byl instalován nový kamerový systém už v závěru roku 2018, nahradil ten zastaralý. To samé připravuje pro letošní rok Solnice. Ta leží nedaleko kvasinské automobilky, kam do zaměstnání dojíždějí tisíce pracovníků, a to i těch zahraničních. Oko „velkého bratra“ tu dohlédne na bezpečnost ve městě na více místech, než tomu bylo doposud.

„Po Novém roce bude výběrové řízení, s pracemi bychom mohli začít ve druhém čtvrtletí. Máme vysledované trasy, kudy se pohybují některé problémové osoby - kolem náměstí, restaurace - a tam, kde chodí více lidí - kolem zdravotního střediska, školy, školky. Chceme si tato místa pohlídat, protože v minulosti došlo několikrát ke krádeži například u zdravotního střediska,“ upřesnil solnický starosta Jan Hostinský.