Přepychy Karla Pšeničného

Kdy: v pátek 5. července od 14.00

Kde: v areálu SK Přepychy

Za kolik: 350 korun, ZTP 300 korun

Proč přijít: Opočenka slaví 50 let a nemůže chybět ani na festivalu dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného. Těšit se můžete také na Pepíčka Zímu, Miloně Čepelku, Strahovanku, Kamilu Novotnou, Elišku Tomeňukovou, Martina Hrnčíře a mažoretky. Pořadem budou provázet Oldřich Trumha a Jan Macháček. Pro případ nepříznivého počasí je připraven krytý stan.

close info Zdroj: obec Přepychy zoom_in

Divadelní Potštejn 2024

Kdy: od čtvrtku 4. do neděle 7. července

Kde: na hradě Potštejn

Za kolik: odpoledne zdarma, večer 50 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít jubilejní 10. ročník divadelního festivalu pro děti i dospělé. „První ročník divadelního festivalu na hradě Potštejn proběhl v roce 2013. Teoreticky bychom tedy již byli oslavili jubilejní 10. a následně 11. ročník. Ovšem kvůli omezením ohledně pandemie covidu 19 se v letech 2020 a 2021 festival nekonal. Letos tedy konečně na kulatý 10. ročník festivalu pod širým nebem, na nádvoří mezi starobylými zdmi, došlo. V obvyklém termínu, tedy ve dnech 4. až 7. července, budou na programu jako vždy tři večerní představení pro dospělé (vždy od 19.00) a tři odpolední představení dětská (vždy od 16.00),“ zve na festival za pořadatele Ondřej Sedláček.

Jeho zahájení je naplánováno na čtvrtek 18.45 a hned poté se představí DS Ledříček ve hře Přátelák. Večer zakončí koncert plný známých šansonů i jiných písní s kapelou Good Season. Páteční program nabídne od 16.00 loutkové divadlo Maminy: Tajemství staré čarodějnice a od 19.00 představení Léda v podání SDO Diviš. V sobotu od 16.00 sehraje Divadélko Kůzle Pohádku s refrénem a od 19.00 hru Spolek panen potštejnských. Na programu nedělního odpoledne je od 16.00 pohádka O Perníkové chaloupce aneb Jeníček a Mařenka vyprávějí, kterou připravila OČB Orlice. Ta také festival zakončí. O občerstvení bude na místě postaráno, rezervace není nutná. Akci pořádá obec Potštejn. Více se dozvíte na webu.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Proměny dřeva

Kdy: od čtvrtku 4. do soboty 6. července

Kde: v areálu skuhrovského hradu

Za kolik: ve čtvrtek 50, v pátek a sobotu 200 korun, zvýhodněné vstupné na více dní 300 korun, děti a ZTP zdarma

Proč přijít: Už devátý ročník řezbářského sympozia Proměny dřeva se zahraniční účastí se uskuteční v areálu hradu nad Skuhrovem nad Bělou. Vše odstartuje ve čtvrtek v 10.00 řezáním na téma Anděl. Bude se v něm pokračovat i v pátek a návštěvníci přitom mohou sledovat ukázky ručního opracování dřeva. V pátek od 17.00 je na programu Speedcarving, následovat bude od 18.00 dražba a v 19.00 hudební produkce Lukáše Mercla a řezbářská show. V sobotu se budou dřevořezby dokončovat. I v tento den nebude chybět doprovodný program, ukázky ručního opracování dřeva a ve 14.00 začne Speedcarving, během něhož se budou vyřezávat lavičky. V 15.30 bude zahájena dražba. Doprovodný program nabídne dílničky pro děti, malování na obličej airsoftovou střelnici, lanovou dráhu, řemeslné stánky, stromolezectví, ukázku pořezu dřeva a také stánky s nářadím. Mezi účinkujícími řezbáři se představí Jan Paďour, Radek Šmejkal, Robert Musil, Petr Krejcar, Martin Bořuta, Res Hofmann a Christian Schmidt. O občerstvení na místě bude také postaráno.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Výstava zemědělské techniky

Kdy: v sobotu 6. července od 9.00 do 18.00

Kde: v přírodní areálu v Houdkovicích

Proč přijít: U příležitosti 15. výročí výstav v Houdkovicích se koná Velkolepá výstava zemědělské techniky od veteránů až po současnost. Pořádá ji Sbor dobrovolných hasičů v Houdkovicích s pomocí všech místních příznivců a rodinných příslušníků a ve spolupráci se společností ZEAS a.s. Trnov. K vidění bude přes 250 exponátů. Více než 120 historických traktorů a 100 zemědělských strojů. Dále stabilní motory, historická a moderní zemědělská technika a další zemědělské nářadí. Nebude chybět spanilá jízda techniky, v podvečer pak zahraje k tanci a poslechu kapela Dynamic.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Sváteční koncert

Kdy: v sobotu 6. července od 15.00 hodin

Kde: v kapli Navštívení Panny Marie v Černé Vodě

Kaple Navštívení Panny Marie v Černé Vodě. | Video: Deník/Jana Kotalová

Proč přijít: Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách a Villa Nova Uhřínov pořádají v rámci Roku české hudby cyklus hudebních vystoupení Boží hudba na božích místech Sváteční koncert v Orlickém Záhoří, v kapli Navštívení Panny Marie v části Černá Voda. V programu vystoupí Rychnovské basové kvarteto.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Pozvánka.

Svátky růží

Kdy: v pátek 5. a v sobotu 6. července od 10.00 do 17.00

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: základní vstupné 220 korun, snížené - senioři nad 65 let, ZTP (doprovod ZTP zdarma), mládež 18 až 24 let 180 korun, děti 6 až 17 let 70 korun, děti do 5 let zdarma

Proč přijít: Bohatě květinově nazdobené komnaty zámku na téma Večerníčky na vás čekají o víkendu na 15. ročníku akce Svátky růží v Opočně. Užijte si provoněné prohlídky 1. patra zámku, vlastním tempem, bez průvodce, pouze za dohledu kustodů.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Pozvánka.

Letní silvestr se skupinou Song

Kdy: v pátek 5. července od 20.00

Kde: areál v Semechnicích

Proč přijít: Užijte si silvestrovské oslavy v létě. Zahraje vám k tomu skupina Song. Budete se bavit a nemusíte se bát, že zmoknete, areál je zastřešen.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Pozvánka.

Pohádková expozice Brekeke - svět vodníků

Kdy: od 22. června do 30. září

Kde: v zámecké studniční věži v Opočně

Proč přijít: Vyrazte s dětmi na autorskou výstavu Šárky Rusínové v arálu zámku Opočno ve studniční věži (tzv. hladomorně), pobaví děti i dospělé. Otevírací doba shodná s provozní dobou zámku, v měsíci červenci a srpnu je otevřeno do 16.00.

Mohlo by vás také zajímat: Vrchní Orlice ožívá výstavou amatérských umělců Mezi horama