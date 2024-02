„ Protest je primárně pojatý jako setkání s kolegy z okolních států na hraničních přechodech. Jsou však podniky, odkud to je na hranice daleko. Pořádají proto jízdy ve vnitrozemí, které by neměly nic blokovat, ale spíše s transparenty upozornit na naši situaci. Část kolegů pojede na Hradec Králové a část směrem na Náchod. Je možné, že někteří se vydají až na setkání hranice v Náchodě,“ vysvětlil Pavel Tichý, který má farmu v obci Záměl u Potštejna a je zároveň předsedou pořádající Okresní agrární komory v Rychnově nad Kněžnou.

Na silnici číslo 11 z Hradce Králové do Vamberka a dále směrem na Šumperk vyjedou zemědělci na trasy z Kostelce a Doudleb nad Orlicí do Blešna a zpět a z Rybné nad Zdobnicí do Týniště nad Orlicí a zpět. Silnici číslo 14 se vydají z Dobrušky do Vamberka a zpět, jejich kolegové zamíří z Dobrušky do Nového Města nad Metují a Solnice a zpět a také ze Solnice do Nového Města a zpět.

Na rozdíl od srazů na hranicích se na Rychnovsku žádná zastavení ani setkávání protestujících neplánují. Technika by se měla po silnicích pohybovat rychlostí do 40 kilometrů za hodinu jednotlivě nebo v menších skupinách. Celkem půjde o desítky traktorů.

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal„Je možné, že jich někde pojede víc za sebou a osobní auta je nebudou moci předjet, ale kolony se za traktory tvoří běžně. Nepředpokládám, že to bude dramatické. Předem se nám přihlásily kolegové s přibližně čtyřiceti stroji, další se dohlašují. Některé podniky jich vypraví více, je možné, že jich nakonec bude více,“ odhaduje Pavel Tichý, z jehož farmy vyrazí tři stroje značky New Holland na cestu dlouhou zhruba 35 kilometrů do Blešna na Hradecku, kde se otočí na kruhovém objezdu.

Společná výzva zemědělců požaduje řešení situace na trhu Evropské unie a vzniklých přebytků nebo přenastavení spolupráce se zeměmi, kde zemědělci nemusí dodržovat shodné podmínky hospodaření. K dalším bodům patří snížení administrativní náročnosti a byrokratických tlaků, návrat ke společné zemědělské politice respektující práci zemědělců, zastavení nekontrolovaného dovozu potravin, praktik obchodních řetězců či povinných úhorů.

Podle ředitelky rychnovské komory Rity Pernicové je cílem protestů především upozornit na aktuální situaci Evropskou komisi. „Hlavními prioritami jsou řešení pokřiveného evropského trhu a nízkých výkupních cen v důsledku přebytků zemědělských komodit, které jsou dováženy za nízké ceny ze třetích zemí a při jejichž produkci nemusí být dodržovány přísné evropské standardy. Dále je nezbytné se zaměřit na přehnané environmentální ambice formulované například v Zelené dohodě pro Evropu, které je třeba nastavit racionálně a udržitelně tak, aby je zemědělci při svém hospodaření byli schopni dodržovat. V neposlední řadě je problémem také přebujelá byrokracie a vysoká administrativní náročnost,“ shrnula ve zprávě postoj zemědělců z Rychnovska Rita Pernicová.

K výhradám se vyjádřil i Pavel Tichý, který hospodaří od roku 1993 a jeho farma se stará o 750 hektarů půdy. Kromě rostlinné výroby se zabývá i chovem krav, kterých má přes dvě stovky.

„Těch věcí je mnoho. Zítřejší akce má upozornit hlavně na celoevropské problémy. V rámci green dealu se na nás začínají klást neskutečné podmínky, které nás omezují třeba v hnojení, chemické ošetřování, což nám spolu s úhory snižuje produkci. Další věcí jsou ceny, které za naši produkci dostáváme. Cena pšenice je podobná jako před třiceti lety. Na vině jsou dovozy ze zahraničí. Hovoří se o tom, že se k nám toho z Ukrajiny moc nedostane, ale ono se to dováží přes třetí státy. Přitom na Ukrajině nemusejí dodržovat podmínky jako my a nad její produkcí není kontrola. Vyváží se za ceny, které evropské zemědělství není schopné sanovat. To se zdaleka netýká jen Ukrajiny, ale i dalších států včetně jihoamerických,“ uvedl farmář ze Zámělu a ubezpečil řidiče, kteří zítra pojedou stejnou cestou jako protestující zemědělci, že se budou snažit o co nejplynulejší provoz.

„Všechny jsme požádali, aby neblokovali provoz a pokud možno umožňovali předjíždění. Každý vyjede odjinud a v rozdílných časech, nikde bychom se srocovat neměli. To se týká setkání na hranicích, ale ne Rychnovska. Byl bych rád, aby ostatní pochopili i to, že jezdíme velkými traktory. Slyšel jsem na to kritiku, ale my je máme právě kvůli požadavkům, které jsou na nás kladeny. Zetory už naši práci nejsme schopni zastat,“ dodal Tichý.

