Zvlášť červen bude na akce výživný. Opět samé lahůdky naservíruje svým příznivcům další ročník rychnovského festivalu Poláčkovo léto.

„Jedná se o divadelní a hudební festival s více než dvě desítky let dlouhou tradicí. Poláčkovo léto je pro Rychnováky největším kulturním svátkem a letos se koná již 29. ročník. Celý festival se rozprostře do všech kulturních rychnovských míst, a to do zámecké jízdárny, nádvoří rychnovského pivovaru, přírodního amfiteátru na Studánce, kostela Nejsvětější Trojice, městské knihovny a v neposlední řadě do Kolowratského zámku,“ zve jednatelka společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou Lucie Václavková.

Návštěvníky čeká od 23. června osm dní divadla, koncertů a výstav. Předprodej byl zahájen první březnový den na www.polackovoleto.eu.

„Těšit se můžete mimo jiné na slavnou komedii Sluha dvou pánů. Dále na koncert dvou výjimečných klavíristů Ondřeje Brzobohatého a Ondřeje Brouska, ti se předvedou v Souboji klavírů,“ vybírá z programu Lucie Václavková a dodává, že si na své přijdou i děti, a to díky divadelnímu představení Mach a Šebestová a rozhodně nesmí chybět ani divadelní zpracování Poláčkova románu Bylo nás pět.

Milovníky opery pak potěší potěší Smetanova Prodaná nevěsta.

Pořadatelé také oznámili, že na neděli 23. června od 21 hodin přidali představení v Amfiteátru Studánka Vše o ženách.

Festivalem ožije i pivovar

V sobotu 29. června se pak jistě budete bavit také na Rampušák festu.

„Připravte se na nezapomenutelný hudební zážitek v útulném areálu Rodinného pivovaru Rampušák! Po dvouleté pauze se náš festival v Dobrušce vrací s pořádně nabitým lineupem. Tento rok se můžete těšit na vystoupení kapel Walda Gang, Panoptiko, Wohnout a legendární Olympic. Každá z těchto skupin přináší jedinečný hudební styl a energii, která potěší fanoušky všech možných žánrů,“ lákají organizátoři.

A jak dodávají, Nejen že se můžete těšit na báječnou hudbu, ale festival je také oslavou místního pivovarnictví.

V sousedním Opočně budou už tradičně lákat akce na zámku.

„V červnu už nás čekají nějaká představení na nádvoří, stejně tak v červenci, v srpnu, To se bude opakovat. Samozřejmě tyto velké akce jsou novými představeními, novými kusy,“ zve na divadlo i koncerty Kultury pod hvězdami opočenský kastelán Tomáš Kořínek.

Divadlo na hradě, hudba v podhradí

Za divadlem můžete vyrazit také na hrad Potštejn, první ročník zdejšího festivalu se konal už v roce 2013. A protože omezení v době Covidu jeho konání v letech 2020 a 2021 znemožnila, letošní ročník bude jubilejní - desátý. Bavit bude od 4. do 7. července.

„Již teď se můžete těšit na tradiční, příjemnou - komorní atmosféru divadelních představení a úvodního večerního koncertu pod širým nebem, na nádvoří, mezi starobylými zdmi,“ láká organizátor festivalu Ondřej Sedláček.