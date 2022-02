Rychnovsko čekají v příštím týdnu výluky na železnici

Cestující využívající vlakovou dopravu by měli počítat 24. a 25. února s výlukami na Rychnovsku. Správa železnic upřesnila, že se budou týkat úseku mezi Častolovicemi, Doudlebami nad Orlicí a Potštejnem, a to v době od 9.30 do 17.20 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník/František Berger

Místo vlakových spojů vyjedou ve vyloučeném úseku autobusy náhradní dopravy. V Častolovicích budou stavět před nádražní budovou na autobusovém terminálu, v Kostelci nad Orlicí na zastávce u zemědělky a na Povidlově, v Doudlebách nad Orlicí před staniční budovou, v Záměli na autobusové zastávce u železniční stanice a v Potštejně před staniční budovou.