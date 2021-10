V poslanecké sněmovně zasednou i kandidáti z rychnovského okresu. Staronovým poslancem za ANO bude místostarosta Dobrušky Petr Sadovský (52, v poslanecké sněmovně je od října 2017) a kandidátka SPD Vladimíra Lesenská z Týniště nad Orlicí (57), ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR a stavební inženýrka.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Také ta již v minulosti zastávala post poslankyně (za ČSSD), a to od roku 2006 do roku 2013. V roce 2010 ho obhájila, v předčasných volbách 2013 již nekandidovala. V loňských volbách do Senátu PČR kandidovala jako nestraník za hnutí SPD v rychnovském obvodu. Do druhého kola nepostoupila.